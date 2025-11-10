قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۱۹ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
105,677,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
104,268,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
140,953,000
|
طلای دست دوم
|
104,319,990
|
آبشده کمتر از کیلو
|
457,950,000
|
مثقال طلا
|
457,720,000
|
انس طلا
|
4,080.09
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,120,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,051,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
585,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
337,200,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
164,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,048,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
520,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
265,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
96,450,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
23,100,000
|
حباب نیم سکه
|
71,460,000
|
حباب ربع سکه
|
80,110,000
|
حباب سکه گرمی
|
39,150,000