مسواک قدیمی؛ خطری بزرگ برای سلامت دهان شما!

نخستین کاری که بسیاری از ما پس از بیدار شدن انجام می‌دهیم، مسواک زدن است. برای بسیاری، این کار آخرین فعالیت پیش از خواب نیز هست. همه‌ی ما می‌دانیم که مسواک زدن تا چه اندازه برای حفظ بهداشت دهان و مراقبت از دندان‌ها ضروری است، اما آنچه اغلب نادیده می‌گیریم، این است که خودِ مسواک هم طول عمر محدودی دارد و باید هر از گاهی تعویض شود. در غیر این صورت، ممکن است ناخواسته به سلامت دهان خود آسیب بزنیم.

تحریریه‌ی وب‌سایت Only My Health در همین زمینه با دکتر راجو بیسواس، متخصص دندان‌پزشکی (MDS) از کالج و بیمارستان دندان‌پزشکی دکتر آر. احمد در کلکته (دبیر انجمن دندان‌پزشکی ایالت بنگال غربی) گفت‌وگو کرده است تا دیدگاه تخصصی‌تری ارائه دهد.

به گفته‌ی دکتر بیسواس:«کارکرد مسواک این است که دندان‌های ما را تمیز نگه دارد و از تشکیل پلاک، پوسیدگی و خرابی دندان‌ها جلوگیری کند. در این میان، نقش الیاف یا موهای مسواک بسیار مهم است. بنابراین باید مرتباً وضعیت الیاف مسواک خود را بررسی کنیم. اگر موها ساییده، خمیده یا فرسوده شده باشند، نشانه‌ی آن است که مسواک دیگر قابل‌استفاده نیست. به‌طور کلی، باید هر دو تا سه ماه یک‌بار مسواک خود را عوض کنیم.»

نشانه‌هایی که می‌گوید وقت تعویض مسواک فرا رسیده است

فرسودگی قابل‌مشاهده: موهای خمیده و ساییده کارایی مسواک را از بین می‌برد.​

پس از بیماری: میکروب‌ها و باکتری‌ها ممکن است روی الیاف باقی بمانند و خطر عفونت را افزایش دهند.

در مورد کودکان: کودکان معمولاً هنگام مسواک زدن فشار بیشتری وارد می‌کنند، به همین دلیل مسواک آن‌ها زودتر از بزرگسالان فرسوده می‌شود.

چگونه از مسواک خود مراقبت کنیم؟

به گفته‌ی دکتر بیسواس، نگهداری درست از مسواک اهمیت زیادی دارد. چند توصیه‌ی ساده اما مهم:

هرگز مسواک خود را با دیگران—even اعضای خانواده—به اشتراک نگذارید.

پس از هر بار مسواک زدن، آن را با آب لوله‌کشی به‌خوبی بشویید.

برای تمیز ماندن الیاف، مسواک را در محفظه‌ی بسته نگهداری کنید.

چه زمانی باید مسواک را عوض کرد؟

به این نشانه‌ها توجه کنید تا بدانید زمان تعویض رسیده است:

موهای خمیده یا پراکنده

تغییر شکل یا از بین رفتن فرم اولیه‌ی مسواک

تغییر رنگ الیاف

کاهش کارایی در تمیز کردن دندان‌ها

خطرات استفاده‌ی طولانی از یک مسواک

بسیاری از افراد تصور می‌کنند استفاده از یک مسواک برای مدت طولانی بی‌ضرر است، اما این باور اشتباه است. طول عمر معمول مسواک سه تا چهار ماه است و استفاده‌ی طولانی‌تر از آن می‌تواند منجر به مشکلات زیر شود:

پوسیدگی دندان: مسواک فرسوده توانایی پاک‌سازی کامل را از دست می‌دهد و این باعث تجمع باکتری‌ها و ایجاد حفره می‌شود.

بیماری‌های لثه: استفاده‌ی بیش از حد از یک مسواک ممکن است موجب التهاب لثه و افزایش خطر ابتلا به ژنژیویت و پریودنتیت شود.

بوی بد دهان: استفاده‌ی طولانی از مسواک می‌تواند منجر به بوی بد مزمن دهان شود.

بهتر است هر دو تا سه ماه یک‌بار مسواک خود را عوض کنیم. استفاده‌ی طولانی از یک مسواک می‌تواند باعث پوسیدگی دندان، بیماری‌های لثه و بوی بد دهان شود. همچنین رعایت نکاتی مانند تمیز نگه داشتن مسواک، شست‌وشوی کامل پس از هر بار استفاده و پرهیز از به‌اشتراک‌گذاری با دیگران، نقش مهمی در حفظ سلامت دهان و دندان دارد.

منبع رکنا

