۶ خوراکی که شما را زودتر پیر میکنند
پیری یک فرآیند طبیعی است و اغلب مردم آن را با خطوط ریز، چینوچروک و کاهش سطح انرژی مرتبط میدانند. در حالی که ژنتیک و سبک زندگی نقش بزرگی در این روند دارند، آنچه هر روز میخورید تأثیر مستقیمی بر سرعت پیری شما دارد.
برخی خوراکیها، بهویژه زمانی که بهطور منظم مصرف شوند، میتوانند با افزایش التهاب، آسیب رساندن به سلولهای پوستی یا تأثیر بر سلامت کلی، روند پیری را تسریع کنند. اگر میخواهید پوستی جوان، انرژی ثابت و بدنی سالمتر برای مدت طولانیتری داشته باشید، بهتر است مصرف این شش خوراکی را کاهش دهید.
۱. شیرینیها و دسرهای پر از قند
از شیرینیها و آبنبات گرفته تا نوشیدنیهای شیرین، خوراکیهای سرشار از قند تصفیهشده میتوانند روند پیری شما را سریعتر کنند. قند فرآیندی به نام گلیکاسیون را تحریک میکند که طی آن مولکولهای قند به پروتئینهای بدن میچسبند. این فرآیند میتواند به کلاژن و الاستین آسیب برساند؛ دو پروتئینی که پوست را محکم و انعطافپذیر نگه میدارند. در طول زمان، این امر به چینوچروک، افتادگی پوست و پیری زودرس منجر میشود.
اگر هوس شیرینی کردید، میوههای تازه یا تکهای شکلات تلخ را جایگزین کنید.
۲. گوشتهای فرآوریشده
اگر میخواهید روند پیری را کند کنید، باید از مصرف گوشتهای فرآوریشده مانند سوسیس، هاتداگ و بیکن پرهیز کنید. این خوراکیها سرشار از مواد نگهدارنده، سدیم و چربیهای ناسالم هستند.
مصرف زیاد سدیم پوست را کمآب کرده و باعث نمایانتر شدن خطوط و چینوچروکها میشود.
نیتراتها و سایر مواد نگهدارندهی موجود در گوشتهای فرآوریشده نیز میتوانند التهاب ایجاد کنند؛ عاملی که به پیری سریعتر و بیماریهای مزمن مرتبط است.
بهجای آن، منابع پروتئین سالمتر مانند مرغ کبابی، ماهی یا پروتئینهای گیاهی مثل لوبیا و عدس را امتحان کنید.
۳. غذاهای سرخشده و فستفودها
در عصر حاضر که غذا تنها با یک کلیک در دسترس است، مصرف بیش از حد فستفودها و خوراکیهای سرخشده مانند سیبزمینی سرخکرده یا مرغ سوخاری بسیار رایج شده است. اما این غذاها میتوانند آسیب زیادی به بدن وارد کنند.
غذاهای سرخشده معمولاً سرشار از چربیهای ترانس هستند که التهاب را افزایش داده و به انعطافپذیری پوست آسیب میزنند.
همچنین خطر ابتلا به بیماری قلبی و مشکلات سلامتی مرتبط با سبک زندگی را افزایش میدهند و باعث میشوند پیرتر از سن واقعیتان به نظر برسید.
یک مطالعه در Neurobiology of Aging نشان داد مصرف زیاد چربیهای اشباع و ترانس با افزایش خطر ابتلا به آلزایمر، بیماری پیشروندهای که حافظه و مهارتهای شناختی را نابود میکند، ارتباط دارد.
۴. کربوهیدراتهای تصفیهشده
کربوهیدراتهای تصفیهشده در خوراکیهایی مانند نان سفید، پاستا و شیرینیها بهوفور یافت میشوند. این مواد باعث جهش ناگهانی قند خون شده و به التهاب و تخریب کلاژن در پوست منجر میشوند.
این فرآیند نهتنها پیری ظاهری را تسریع میکند، بلکه خطر ابتلا به دیابت و افزایش وزن را نیز بالا میبرد.
بهجای آن، از غلات کامل مانند جو دوسر، برنج قهوهای یا کینوا استفاده کنید تا انرژی پایدار و پوستی سالمتر داشته باشید.
۵. الکل
مصرف مکرر الکل روند پیری را سرعت میبخشد.
الکل بدن و پوست را کمآب میکند و باعث میشود ظاهری کدر، خسته و مستعد خطوط ریز داشته باشید.
همچنین بدن را از ویتامینهای ضروری مانند ویتامین A محروم میسازد؛ مادهای که برای ترمیم پوست حیاتی است.
مصرف طولانیمدت الکل به کبد و سلامت کلی آسیب میزند و به پیری زودرس داخلی و خارجی منجر میشود.
یک مطالعه در سال ۲۰۲۱ که در Addiction Biology منتشر شد نشان داد مصرف بیشتر الکل با تسریع روند پیری در مغز و DNA مرتبط است و حتی نوشیدن در حد متوسط نیز میتواند پیری زیستی را سرعت بخشد.
برای داشتن پوستی شاداب و انرژی بیشتر، مصرف الکل را کنار بگذارید و به اندازهی کافی آب بنوشید.
۶. نمک بیش از حد
یک رژیم غذایی پرنمک نهتنها فشار خون شما را بالا میبرد، بلکه میتواند پیری را هم تسریع کند.
مصرف زیاد نمک باعث میشود بدن آب را نگه دارد و این امر منجر به پفکردگی اطراف چشمها و پوست میشود.
در طولانیمدت، نمک زیاد به رگهای خونی آسیب میزند، خطر بیماری قلبی را افزایش میدهد و جریان خون به پوست را کاهش میدهد، که پوست را پیرتر نشان میدهد.
کاهش مصرف تنقلات فرآوریشده و استفاده از گیاهان و ادویهها بهجای نمک اضافی راهی ساده برای حفظ سلامتی است.
سازمان بهداشت جهانی (WHO) توصیه میکند بزرگسالان کمتر از ۵ گرم نمک در روز مصرف کنند (کمتر از یک قاشق چایخوری) تا از فشار خون بالا، بیماری قلبی و سکته پیشگیری شود.