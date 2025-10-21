خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۵ خوراکی که مغزتان را قوی‌تر می‌کند

۵ خوراکی که مغزتان را قوی‌تر می‌کند
کد خبر : 1703193
لینک کوتاه کپی شد.

مصرف غذاهایی مثل آجیل، قهوه، تخم‌مرغ، پرتقال و شکلات تلخ که سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها و ویتامین‌ها هستند، به تقویت حافظه و پیشگیری از زوال شناختی کمک می‌کند.

غذاهایی که به تقویت حافظه کمک می‌کنند، اغلب حاوی مقادیر زیادی آنتی اکسیدان، چربی‌های سالم، ویتامین B، اسیدهای چرب امگا و ویتامین E هستند. در ادامه چند خوراکی مفید برای تقویت مغز و حافظه به شما معرفی می‌شود:

۱. آجیل

مغزیجات و آجیل منبع غنی ویتامین E هستند و برای محافظت از مغز در برابر استرس اکسیداتیو مفیدند. مطالعات نشان می‌دهد که مصرف منظم آجیل می‌تواند خطر زوال حافظه ناشی از افزایش سن را کاهش دهد.

۲. قهوه

کافئین موجود در قهوه می‌تواند به تقویت عملکرد کلی مغز کمک کند. تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف قهوه می‌تواند خطر زوال عملکرد شناختی و بیماری آلزایمر را کاهش دهد.

۳. تخم‌مرغ

تخم‌مرغ مملو از ویتامین B-۶، B-۱۲ و اسید فولیک است؛ از مغز در برابر کوچک شدن محافظت می‌کند و زوال شناختی را به تأخیر می‌اندازد.

۴. پرتقال

ویتامین C موجود در پرتقال، از سلول‌های مغز در برابر آسیب‌های ناشی از افزایش سن محافظت می‌کند.

۵. شکلات تلخ

فلاونوئیدهای موجود در شکلات تلخ، توانایی‌های یادگیری را ارتقا می‌دهند و آنتی اکسیدان‌های موجود در آن از زوال شناختی و بروز آلزایمر جلوگیری می‌کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ