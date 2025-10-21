خانه



سایر رسانه‌ها ۲۹ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۷:۴۸

۵ خوراکی که مغزتان را قوی‌تر می‌کند

مصرف غذاهایی مثل آجیل، قهوه، تخم‌مرغ، پرتقال و شکلات تلخ که سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها و ویتامین‌ها هستند، به تقویت حافظه و پیشگیری از زوال شناختی کمک می‌کند.