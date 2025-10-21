۵ خوراکی که مغزتان را قویتر میکند
مصرف غذاهایی مثل آجیل، قهوه، تخممرغ، پرتقال و شکلات تلخ که سرشار از آنتیاکسیدانها و ویتامینها هستند، به تقویت حافظه و پیشگیری از زوال شناختی کمک میکند.
غذاهایی که به تقویت حافظه کمک میکنند، اغلب حاوی مقادیر زیادی آنتی اکسیدان، چربیهای سالم، ویتامین B، اسیدهای چرب امگا و ویتامین E هستند. در ادامه چند خوراکی مفید برای تقویت مغز و حافظه به شما معرفی میشود:
۱. آجیل
مغزیجات و آجیل منبع غنی ویتامین E هستند و برای محافظت از مغز در برابر استرس اکسیداتیو مفیدند. مطالعات نشان میدهد که مصرف منظم آجیل میتواند خطر زوال حافظه ناشی از افزایش سن را کاهش دهد.
۲. قهوه
کافئین موجود در قهوه میتواند به تقویت عملکرد کلی مغز کمک کند. تحقیقات نشان میدهد که مصرف قهوه میتواند خطر زوال عملکرد شناختی و بیماری آلزایمر را کاهش دهد.
۳. تخممرغ
تخممرغ مملو از ویتامین B-۶، B-۱۲ و اسید فولیک است؛ از مغز در برابر کوچک شدن محافظت میکند و زوال شناختی را به تأخیر میاندازد.
۴. پرتقال
ویتامین C موجود در پرتقال، از سلولهای مغز در برابر آسیبهای ناشی از افزایش سن محافظت میکند.
۵. شکلات تلخ
فلاونوئیدهای موجود در شکلات تلخ، تواناییهای یادگیری را ارتقا میدهند و آنتی اکسیدانهای موجود در آن از زوال شناختی و بروز آلزایمر جلوگیری میکنند.