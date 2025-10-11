نتایج پژوهشی که به‌تازگی در مجله Journal of Applied Physiology منتشر شده، نشان می‌دهد افرادی که در طول روز آب کافی نمی‌نوشند، هنگام قرار گرفتن در موقعیت‌های استرس‌زا، ترشح بیشتری از هورمون کورتیزول دارند. کورتیزول هورمونی است که در واکنش به استرس ترشح می‌شود و اگر در طولانی‌مدت بالا بماند، می‌تواند سلامت جسم و روان را به خطر بیندازد.

کم‌آبی پنهان در سبک زندگی امروز

با وجود اینکه ۶۰ درصد بدن انسان از آب تشکیل شده، آمارها نشان می‌دهد بیشتر مردم کمتر از میزان توصیه‌شده آب می‌نوشند. میانگین مصرف آب روزانه در بزرگسالان تنها حدود ۴۴ اُنس (حدود ۱.۳ لیتر) است، در حالی که نیاز واقعی برای زنان حدود ۲.۷ لیتر و برای مردان نزدیک به ۳.۷ لیتر است.

به گفته کارشناسان، این کم‌آبی مزمن می‌تواند باعث خشکی مفاصل، اختلال در عملکرد گوارش و حتی کاهش تمرکز شود.

وقتی کم‌آبی با استرس ترکیب می‌شود

در این مطالعه، پژوهشگران بریتانیایی با بررسی جوانان فعال بین ۱۸ تا ۳۵ سال دریافتند افرادی که کمتر از ۱.۵ لیتر آب در روز می‌نوشند، هنگام مواجهه با استرس، افزایش بیشتری در سطح کورتیزول بزاق نشان می‌دهند. در مقابل، شرکت‌کنندگانی که آب کافی نوشیده بودند، واکنش آرام‌تری نسبت به استرس داشتند.

به گفته پژوهشگران، این نتایج نشان می‌دهد وضعیت آب بدن می‌تواند نقش مهمی در نحوه واکنش سیستم عصبی و هورمونی ما به استرس داشته باشد.

چند گام ساده برای کاهش کورتیزول

کارشناسان توصیه می‌کنند برای حفظ تعادل هورمونی و کنترل استرس، علاوه بر نوشیدن آب کافی، این عادات را هم در برنامه روزانه خود بگنجانید:

تنفس عمیق و آرام

پیاده‌روی در طبیعت

خواب کافی

مدیتیشن یا تجسم مثبت

چقدر آب کافی است؟

به طور میانگین زنان به حدود ۱۱ تا ۱۲ فنجان و مردان به حدود ۱۵ تا ۱۶ فنجان مایعات در روز نیاز دارند. اگر نوشیدن این مقدار برایتان دشوار است، از کم شروع کنید؛ مثلاً هر ساعت نیم فنجان آب بنوشید و به‌تدریج این مقدار را افزایش دهید.

در کنار آب ساده، می‌توانید از آب‌های طعم‌دار طبیعی مثل لیمونعناع یا هندوانه و ریحان استفاده کنید تا هم میل نوشیدن آب بیشتر شود و هم از مزه‌های تازه لذت ببرید.

جمع‌بندی

هیدراسیون کافی فقط برای پوست و گوارش مفید نیست — بلکه می‌تواند سطح استرس را پایین بیاورد و بدن را در وضعیت آرام‌تر و متعادل‌تری نگه دارد.

گاهی تنها کاری که برای آرام‌تر شدن نیاز دارید، این است که یک لیوان آب بنوشید.