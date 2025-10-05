خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تغذیه‌ روزانه ملکه‌ الیزابت دوم که ۹۶ سال عمر کرد

تغذیه‌ روزانه ملکه‌ الیزابت دوم که ۹۶ سال عمر کرد
کد خبر : 1695918
لینک کوتاه کپی شد.

ملکه الیزابت دوم در انتخاب غذاهای روزانه‌اش، تعادل، سادگی و سلامت را در اولویت قرار می‌داد. از میان‌وعده‌ی شکلاتی تا وعده‌های اصلی سبک، رژیم غذایی او الگویی‌ست برای تغذیه‌ی متعادل، کلاسیک و قابل‌دسترس.

ملکه الیزابت دوم (۱۹۲۶–۲۰۲۲)، نماد ثبات و سنت در تاریخ بریتانیا بود. او نه‌تنها طولانی‌ترین دوره سلطنت را تجربه کرد، بلکه سبک زندگی منظم، تغذیه‌ای دقیق و سلیقه‌ای کلاسیک در انتخاب خوراکی‌ها داشت.

 طبق گفته‌ی Darren McGrady، سرآشپز سابق کاخ باکینگهام، ملکه به غذاهای ساده، سبک و مغذی علاقه‌مند بود—از جمله بیسکویت شکلاتی سلطنتی و ماهی کبابی با سبزیجات.

بیسکویت شکلاتی سلطنتی – میان‌وعده‌ی موردعلاقه

این خوراکی از ترکیب بیسکویت‌های خردشده، شکلات تلخ ذوب‌شده، کره و گاهی مغزها تهیه می‌شد. ملکه ترجیح می‌داد آن را همراه چای عصرانه میل کند و حتی در سفرهای رسمی، این کیک همیشه همراهش بود.

فواید تغذیه‌ای:

– شکلات تلخ: سرشار از آنتی‌اکسیدان، مفید برای قلب و خلق‌وخو

– بیسکویت سبوس‌دار: منبع فیبر و انرژی

– مغزها: چربی‌های سالم و ویتامین E

– کره: طعم‌دهنده طبیعی، قابل‌مصرف در حد متعادل

غذاهای اصلی موردعلاقه ملکه

۱. ماهی کبابی با سبزیجات بخارپز

ملکه اغلب ماهی سفید یا سالمون را با سبزیجاتی مثل کدو، هویج، لوبیا سبز و سیب‌زمینی بخارپز مصرف می‌کرد. این وعده سبک، کم‌چرب و سرشار از پروتئین بود.

فواید تغذیه‌ای:

– ماهی: امگا-۳، پروتئین با کیفیت بالا، ویتامین D

– سبزیجات: فیبر، آنتی‌اکسیدان، ویتامین‌های C و K

– بخارپز بودن: حفظ مواد مغذی بدون افزودن چربی

۲. مرغ گریل‌شده با سالاد ساده

در وعده‌های ناهار یا شام، مرغ بدون پوست گریل‌شده همراه سالاد سبز و روغن زیتون سرو می‌شد.

فواید تغذیه‌ای:

– مرغ: پروتئین کم‌چرب، مناسب برای حفظ توده عضلانی

– سالاد: هیدراتاسیون، فیبر، ویتامین‌ها

– روغن زیتون: چربی سالم، ضدالتهاب

 

منبع عصرایران
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی