تغذیه‌ روزانه ملکه‌ الیزابت دوم که ۹۶ سال عمر کرد

ملکه الیزابت دوم (۱۹۲۶–۲۰۲۲)، نماد ثبات و سنت در تاریخ بریتانیا بود. او نه‌تنها طولانی‌ترین دوره سلطنت را تجربه کرد، بلکه سبک زندگی منظم، تغذیه‌ای دقیق و سلیقه‌ای کلاسیک در انتخاب خوراکی‌ها داشت.

طبق گفته‌ی Darren McGrady، سرآشپز سابق کاخ باکینگهام، ملکه به غذاهای ساده، سبک و مغذی علاقه‌مند بود—از جمله بیسکویت شکلاتی سلطنتی و ماهی کبابی با سبزیجات.

بیسکویت شکلاتی سلطنتی – میان‌وعده‌ی موردعلاقه

این خوراکی از ترکیب بیسکویت‌های خردشده، شکلات تلخ ذوب‌شده، کره و گاهی مغزها تهیه می‌شد. ملکه ترجیح می‌داد آن را همراه چای عصرانه میل کند و حتی در سفرهای رسمی، این کیک همیشه همراهش بود.

فواید تغذیه‌ای:

– شکلات تلخ: سرشار از آنتی‌اکسیدان، مفید برای قلب و خلق‌وخو

– بیسکویت سبوس‌دار: منبع فیبر و انرژی