خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصادف ساختگی برای سرقت از راننده! /فیلم

تصادف ساختگی برای سرقت از راننده! /فیلم
کد خبر : 1695852
لینک کوتاه کپی شد.

این روزها سارقان با ایجاد تصادف‌های ساختگی، رانندگان را به دام می‌اندازند و به سرعت اموالشان را به سرقت می‌برند. حواستان باشد، بی‌احتیاطی در این مواقع می‌تواند خطرناک باشد.

 بر اساس گزارش‌ها و ویدئوی منتشر شده، یک روش جدید برای سرقت از رانندگان رواج یافته است: سارقان با ساخت تصادف‌های جعلی، راننده را مجبور به توقف و پیاده شدن می‌کنند و سپس اقدام به خفت‌گیری و سرقت می‌کنند.

این تاکتیک به سرعت در حال افزایش است و مقامات هشدار داده‌اند که رانندگان نباید بدون بررسی کامل از خودرو خارج شوند و در چنین موقعیت‌هایی از تماس با پلیس غافل نشوند.

منبع خبرفوری
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی