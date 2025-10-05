تصادف ساختگی برای سرقت از راننده! /فیلم
این روزها سارقان با ایجاد تصادفهای ساختگی، رانندگان را به دام میاندازند و به سرعت اموالشان را به سرقت میبرند. حواستان باشد، بیاحتیاطی در این مواقع میتواند خطرناک باشد.
بر اساس گزارشها و ویدئوی منتشر شده، یک روش جدید برای سرقت از رانندگان رواج یافته است: سارقان با ساخت تصادفهای جعلی، راننده را مجبور به توقف و پیاده شدن میکنند و سپس اقدام به خفتگیری و سرقت میکنند.
این تاکتیک به سرعت در حال افزایش است و مقامات هشدار دادهاند که رانندگان نباید بدون بررسی کامل از خودرو خارج شوند و در چنین موقعیتهایی از تماس با پلیس غافل نشوند.