تصادف ساختگی برای سرقت از راننده! /فیلم

بر اساس گزارش‌ها و ویدئوی منتشر شده، یک روش جدید برای سرقت از رانندگان رواج یافته است: سارقان با ساخت تصادف‌های جعلی، راننده را مجبور به توقف و پیاده شدن می‌کنند و سپس اقدام به خفت‌گیری و سرقت می‌کنند.

این تاکتیک به سرعت در حال افزایش است و مقامات هشدار داده‌اند که رانندگان نباید بدون بررسی کامل از خودرو خارج شوند و در چنین موقعیت‌هایی از تماس با پلیس غافل نشوند.