مهلت خرید از کالابرگ الکترونیکی تا پایان آبان اعلام شد

سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی درباره آخرین زمان استفاده از شارژ مرحله چهارم کالابرگ، گفت: خانوارها تا پایان آبان ماه مهلت دارند تا نسبت به خرید ۱۲ قلم کالای اساسی اقدام کنند.

مرجان دبیری، سخنگو طرح کالابرگ الکترونیکی درباره آخرین زمان استفاده از شارژ مرحله چهارم کالابرگ، اظهار کرد: سرپرستان خانوارهای دهک اول تا هفتم تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴ مهلت دارند تا نسبت به خرید ۱۲ قلم کالای اساسی اقدام کنند.

وی افزود: تعداد ۱۴ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۹۲۴ نفر سرپرست خانوار این ۷ دهک، تا روزهای پایانی هفته گذشته، مانده شارژ آنها در مرحله چهارم با خرید اقلام صفر شده است.

شارژ کالابرگ الکترونیکی خانوار دهک‌های اول تا سوم ۱۹ شهریور ماه مصادف با ولادت پیامبر اکرم (ص) ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم ۲۹ شهریور ماه به مبلغ ۳۵۰ هزار تومان انجام شد.

سرپرستان خانوار می‌توانند با این شارژ نسبت به خرید لبنیات، حبوبات، برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و… اقدام کنند.

گفتنی است؛ هفته گذشته امکان خرید گوشت بوقلمون به ۱۱ قلم کالای اساسی تعیین شده از سوی انستیتو تغذیه ایران، اضافه شد. هر کیلو گرم گوشت بوقلمون در پایان هفته گذشته حدود ۱۸۰ هزار تومان در بازار کالاهای اساسی به فروش رسید.

منبع مهر
