در صدر فهرست گران‌ترین قیمت اجاره خانه در جهان، نیویورک با میانگین اجاره ۴۱۰۰ دلار در ماه قرار دارد؛ شهری که طی پنج سال اخیر جهش ۲۲ درصدی در قیمت اجاره را تجربه کرده است. پس از نیویورک، بوستون با میانگین ۳۴۰۰ دلار و افزایش ۲۵ درصدی و سانفرانسیسکو با میانگین ۳۳۰۰ دلار و رشد یک درصدی در پنج سال اخیر قرار گرفته‌اند. این دو شهر آمریکا نیز به دلیل تمرکز فعالیت‌های اقتصادی و حضور شرکت‌های بزرگ فناوری، با تقاضای بالای اجاره‌نشینی روبه‌رو هستند.

