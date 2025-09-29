خبرگزاری کار ایران
گران‌ترین قیمت اجاره خانه در جهان متعلق به کدام شهرهاست؟ + اینفوگرافیک
بر اساس آمارهای دویچه بانک که در ویژوآل کاپیتالیست منتشر شده، بررسی هزینه اجاره ماهانه یک آپارتمان یک‌خوابه در مراکز شهری جهان نشان می‌دهد که قیمت اجاره خانه در برخی کلانشهرها به طرز چشمگیری بالا رفته است. رتبه نخست تا سوم این رده‌بندی در اختیار سه شهر بزرگ ایالات متحده آمریکاست.

در صدر فهرست گران‌ترین قیمت اجاره خانه در جهان، نیویورک با میانگین اجاره ۴۱۰۰ دلار در ماه قرار دارد؛ شهری که طی پنج سال اخیر جهش ۲۲ درصدی در قیمت اجاره را تجربه کرده است. پس از نیویورک، بوستون با میانگین ۳۴۰۰ دلار و افزایش ۲۵ درصدی و سانفرانسیسکو با میانگین ۳۳۰۰ دلار و رشد یک درصدی در پنج سال اخیر قرار گرفته‌اند. این دو شهر آمریکا نیز به دلیل تمرکز فعالیت‌های اقتصادی و حضور شرکت‌های بزرگ فناوری، با تقاضای بالای اجاره‌نشینی روبه‌رو هستند.

گران‌ترین قیمت اجاره خانه در جهان متعلق به کدام شهرهاست؟ + اینفوگرافیک

