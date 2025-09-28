سوپ کدو حلوایی ؛ سوپ غلیظ و مقوی مناسب فصل پاییز

سوپ یکی از محبوب‌ترین پیش‌غذاهای دنیاست که در بسیاری از رستوران‌ها به صورت پیش‌غذا و غذای اصلی در انواع و طعم‌های گوناگون سرو می‌شود. سوپ همچنین به دلیل داشتن سبزیجات، مرغ، حبوبات و مواد لبنی مثل شیر و خامه ارزش غذایی بالایی دارد و می‌تواند جایگزین مناسبی برای غذای اصلی به‌خصوص وعده شام باشد.

با فرا رسیدن فصل پاییز و سرد شدن تدریجی هوا می‌توانید تهیه سوپ را که غذایی گرم و دلچسب برای این فصل است، در برنامه غذایی خانواده قرار بدهید. سوپ کدو حلوایی نوعی سوپ غلیظ و بسیار خوشمزه است که دستور پخت آسانی دارد و برای روزهای خنک پاییز یک شام مناسب و مقوی است. اگر دوست دارید این سوپ خوشمزه را در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه سوپ کدو حلوایی همراه ما باشید.

مواد لازم برای تهیه سوپ کدو حلوایی

کدو حلوایی خرد شده: ۴۰۰ گرم

پیاز: ۱ عدد

سیب زمینی متوسط: ۱ عدد

هویج: ۱ عدد

آب مرغ یا قرص استاک: ۲ لیوان

آب لیموی تازه: ۱ قاشق غذاخوری

خامه صبحانه: ۳ قاشق غذاخوری

نمک، فلفل سیاه و پودر پاپریکا: به میزان لازم

جعفری خرد شده: به میزان لازم

طرز تهیه سوپ کدو حلوایی

فرارو نوشت: برای درست کردن این سوپ خوشمزه کافی است کدو حلوایی‌های خرد شده را همراه با سیب زمینی خرد شده، هویج خرده شده و پیاز رنده شده داخل یک قابلمه مناسب بریزید و دو لیوان آب مرغ یا عصاره مرغ را اضافه کنید.

مقداری نمک، فلفل و پاپریکا بریزید و قابلمه را روی حرارت اجاق گاز قرار بدهید تا جوش بیاید. بعد از اینکه سبزیجات شروع به جوشیدن کرد، حرارت اجاق گاز را کم کنید تا سبزیجات با حرارت کم بپزد.

بعد از اینکه سبزیجات پخت، با گوشتکوب برقی مواد را میکس کنید. یک ملاقه از سوپ را داخل کاسه بریزید تا خنک شود، سپس خامه به دمای محیط رسیده را به آن اضافه کنید و هم بزنید تا یکدست شود.

حالا این ترکیب را به سوپ اضافه کنید و هم بزنید. ۵ دقیقه بعد از اینکه سوپ جوشید، اجاق گاز را خاموش کنید. سوپ را داخل ظرف سرو بریزید و روی آن کمی آبلیمو ترش و جعفری خرد شده بریزید، نوش جان.

نکات مهم

ـ اگر آب مرغ ندارید می‌توانید به جای آن از یک عدد قرص استاک مرغ که آن را در یک لیوان آب جوش حل کرده‌اید، استفاده کنید. استاک یا آب گوشت، مرغ، ماهی یا سبزیجات از حرارت دادن استخوان‌ها به همراه سبزیجات ساقه‌ای و تعداد محدودی ادویه تهیه می‌شوند. استاک در انواع سوپ‌ها، انواع سس‌ها، خورشت‌ها و البته بسیاری از غذاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و تأثیر بسیاری در طعم و مزه غذاها دارد. می‌توانید استاک را خودتان در منزل تهیه کنید یا اینکه به صورت آماده از سوپر مارکت‌ها خریداری کنید. به این نکته توجه داشته باشید که در ترکیبات استاک نمک وجود دارد؛ پس در صورتی‌که از آن استفاده می‌کنید، در آخر غذا را مزه کنید و اگر نیاز بود، نمک اضافه کنید. به جای قرص استاک می‌توانید از دو لیوان آب مرغ استفاده کنید.

ـ کدو حلوایی یکی از انواع گیاهان علفی است که طعم شیرین و بافت نرم و لطیفی دارد. کدو حلوایی همچنین بسیار کم کالری است. کدو حلوایی سرشار از ریزمغزهایی است که سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند؛ همچنین دارای مقادیر زیادی کاروتنوئید است.

هنگام خرید کدو حلوایی به این نکات توجه کنید:

۱ـ به رنگ کدو حلوایی دقت کنید. اگر کدو حلوایی رنگی مایل به سبز داشته باشد؛ یعنی بی‌مزه و نرسیده است. کدو حلوایی شیرین و خوشمزه نارنجی خوش‌رنگ است.

۲ـ کدو حلوایی در دو نوع گرد و خمره‌ای در بازار موجود است؛ ولی کدو حلوایی گرد طعم و مزه بهتری دارد.

۳ـ هنگام خرید حتما روی سطح کدو را کمی با دست فشار بدهید. اگر نشانه‌ای از شل بودن یا لهیدگی در آن مشاهده کردید، از خرید آن کدو صف نظر کنید.

۴ـ کدوهایی را انتخاب کنید که پوست سفت، صاف و بدون چروک دارند.

۵ـ کدویی را انتخاب کنید که روی پوستش لکه‌های کم‌تری داشته باشد.

۶ـ کدو حلوایی شیرین سنگین است.