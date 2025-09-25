چند نکته درباره کم‌ خونی و عوارض آن

کم‌خونی، تقریبا از هر ۴ نفر در سراسر جهان یک نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

موارد شدید آن نیاز به بستری شدن در بیمارستان یا حتی منجر به مرگ می‌شود.

کم‌خونی یک اختلال خونی شایع اما جدی است که می‌تواند زمانی رخ دهد که سطح هموگلوبین فرد برای تأمین نیازهای بدنش بسیار پایین باشد.

به‌طورکلی، کم‌خونی با رنگ‌پریدگی و احساس سرما همراه است؛ خستگی، سبکی سر، تپش قلب در قفسه سینه از دیگر علائم کم‌خونی محسوب می‌شود.

افرادی که رژیم غذایی مناسبی ندارند در معرض خطر ابتلا به کم‌خونی قرار دارند.

کم‌خونی یکی از علل مرگ و میر و عوارض مادران باردار است؛ داشتن کم‌خونی در رحم می‌تواند احتمال تولد زودرس یا وزن کم هنگام تولد را افزایش دهد.

منبع ايسنا

