رونمایی از ربات جنگنده آریا/فیلم

نیروی زمینی ارتش در ادامه مسیر توسعه‌ فناوری‌های دفاعی بومی، جمهوری اسلامی ایران از ربات نظامی پیشرفته‌ای با نام «آریا» رونمایی کرده است؛ سامانه‌ای چندمنظوره، مقاوم، مجهز به هوش مصنوعی، با قابلیت‌های پیشرفته در حوزه‌های شناسایی، پشتیبانی آتش، درگیری مسلحانه و بقاء در میدان نبرد.

آریا چگونه طراحی شده است؟

«آریا» با تلفیقی از هوش مصنوعی، سامانه‌های هدف‌گیری پیشرفته و طراحی کم‌نشان، برای انجام مأموریت‌های پیچیده در میدان‌های جنگ ترکیبی طراحی شده است. این ربات جنگنده، توانایی اجرای عملیات شناسایی، تهاجمی و پشتیبانی را بدون نیاز به هدایت لحظه‌ای داراست.طراحی مکانیکی و تحرک بالاربات «آریا» بر پایه‌ی پلتفرم ۸×۸ با موتور محرک مستقل برای هر چرخ طراحی شده است. این سامانه به دلیل بهره‌گیری از سیستم تعلیق مستقل، توان بالایی در عبور از زمین‌های ناهموار و صعب‌العبور دارد. طراحی خاص چرخ‌ها موجب تداوم حرکت حتی در صورت آسیب‌دیدگی برخی از آن‌ها می‌شود که در میدان نبرد یک مزیت تاکتیکی حیاتی است.

حجم ویدیو: 0.53M | مدت زمان ویدیو: 00:00:17 دانلود ویدیو

پیشرانه هیبریدی (سوختی – الکتریکی)«آریا» از یک سامانه پیشرانش هیبریدی بهره می‌برد. در این سیستم، موتور سوختی در صورت کاهش شارژ باتری‌ها، به‌صورت خودکار فعال شده و باتری‌ها را شارژ می‌کند. این ویژگی، ربات را از وابستگی به منابع خارجی انرژی بی‌نیاز کرده و استقلال عملیاتی آن را تضمین می‌کند.این پیشرفته حداقل سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت را برای آریا تولید می‌کند.بدنه مقاوم و ضدگلولهتمامی اجزای بیرونی ربات «آریا» شامل لاستیک‌ها و بدنه اصلی با طراحی ضدگلوله ساخته شده‌اند. این موضوع، توان ربات را برای فعالیت در خطوط مقدم و مناطق پرخطر افزایش داده و بقای آن در میدان عملیات را تضمین می‌کند.

هوش مصنوعی و هدایت خودکارسامانه هوش مصنوعی پیشرفته‌ی ربات «آریا»، امکان اجرای مأموریت‌های کاملاً خودکار و مستقل را فراهم می‌کند. مهم‌ترین قابلیت‌های این بخش شامل موارد شناسایی و طی مسیر مأموریت به‌صورت خودکار، تشخیص موانع و اصلاح مسیر در لحظه، شناسایی هدف و اجرای درگیری خودکار و بازگشت به پایگاه حتی در صورت قطع ارتباط است.تسلیحات و قدرت آتشربات «آریا» مجهز به یک تیربار ۷.۶۲ میلی‌متری با برد مؤثر تا ۲ کیلومتر است. این سلاح به‌صورت کامل از راه دور کنترل شده و از طریق ایستگاه زمینی هدایت می‌شود. همچنین طراحی ماژولار بدنه امکان نصب و ارتقاء تسلیحات سنگین‌تر را نیز متناسب با نوع مأموریت فراهم می‌کند.

مأموریت‌ها و کاربردهای عملیاتی آریا

ربات «آریا» برای انجام طیف متنوعی از عملیات‌های نظامی طراحی شده است و می‌تواند در نقش‌های مهمی از جمله پیشروی در خط مقدم، پشتیبانی آتش از نیروهای پیاده، پوشش جناح‌ها و عملیات‌های حفاظتی و عملیات شناسایی و هدف‌گیری دقیق فعالیت کند.این ربات توان همراهی با نیروهای انسانی را داشته و می‌تواند نقش تهاجمی یا پشتیبانی رزمی ایفا کند.بومی‌سازی کامل و تولید انبوهربات «آریا» به‌طور کامل در داخل کشور و بدون وابستگی خارجی طراحی و ساخته شده است. از تأمین قطعات گرفته تا طراحی موتور، سیستم‌های کنترل، و ارتقاء، همگی توسط مهندسان داخلی انجام شده است. همچنین، موفقیت این ربات در عبور از آزمایش‌های میدانی و شرایط سخت اقلیمی، آمادگی آن برای تولید انبوه و عملیاتی شدن را نشان می‌دهد.

قابلیت صادراتبا توجه به رعایت استانداردهای فنی و نظامی، طراحی ماژولار و کاملاً بومی، ربات «آریا» از ظرفیت بالایی برای صادرات به کشورهای متقاضی برخوردار است و می‌تواند به‌عنوان نماد فناوری پیشرفته ایران در عرصه جهانی مطرح شود.ویژگی‌های پیشرفته عملیاتیویژگی‌های پیشرفته عملیاتی به مجموعه‌ای از قابلیت‌ها و ابزارهایی گفته می‌شود که برای افزایش کارایی، دقت، امنیت و اتوماسیون در فرآیندهای عملیاتی سازمان‌ها طراحی شده‌اند. این ویژگی‌ها معمولاً شامل استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، تحلیل داده‌های بزرگ (Big Data)، اینترنت اشیاء (IoT) و سامانه‌های پیش‌بینی‌گر می‌شوند.هدف اصلی آن‌ها کاهش خطاهای انسانی، افزایش سرعت تصمیم‌گیری و بهینه‌سازی عملکرد سیستم‌های مختلف در شرایط پیچیده و پویا است.

مقاومت اقلیمی و محیطیربات «آریا» برای کار در اقلیم‌های متنوع و دشوار طراحی شده است. از سرمای شدید تا گرمای بالا، رطوبت، گرد و غبار و خشکی مطلق، عملکرد آن بدون افت محسوسی حفظ می‌شود.سامانه دفاع فعال در برابر تهدیدات هدایت‌شوندهاین سامانه نصب‌شده در ربات «آریا» دارای هشداردهنده لیزری است که در صورت قفل شدن توسط سلاح‌های دشمن، به‌طور خودکار تهدید را شناسایی و واکنش نشان می‌دهد. فعال‌سازی سامانه دودزا برای پنهان‌سازی حرارتی و تغییر موقعیت سریع برای خروج از محدوده خطر از جمله این اقدامات هستند.

مقابله با جنگال و تهدیدات الکترونیکی«آریا» به سامانه ضد جمینگ (ضد اختلال الکترونیکی) مجهز شده است. با لایه‌های امنیتی چندگانه در سیستم مخابراتی، ارتباط آن در میدان نبرد پایدار، امن و مقاوم در برابر حملات سایبری باقی می‌ماند.قدرت مانور بالا و برد عملیاتیدر حالت بار کامل، ربات «آریا» با سرعتی بین ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کند و توان حمل تجهیزات مختلف از جمله مهمات، سوخت، آذوقه و یا ابزارهای مهندسی رزمی را داراست.بسته به نوع بار، «آریا» توان پیمایش تا چند صد کیلومتر را نیز دارد.

سامانه‌های شناسایی هوشمنداین ربات به انواع دوربین‌های دید در روز، شب و حرارتی و سامانه شناسایی صوتی مجهز شده است. در صورت شنیدن صدای مشکوک یا مشاهده حرکت، سیستم به‌طور خودکار منبع را ردیابی کرده و دوربین را به سمت آن هدایت می‌کند.بقاء طولانی‌مدت و حالت آماده‌باشربات «آریا» می‌تواند بیش از یک هفته در وضعیت آماده‌باش (Standby) در یک نقطه مستقر بماند، بدون آن‌که شناسایی شود. طراحی آن به‌گونه‌ای است که سیگنال‌های حرارتی و صوتی به حداقل کاهش یافته و استتار آن در میدان نبرد حفظ می‌شود.

سامانه کنترل و فرماندهی «آریا» چگونه عمل می‌کند؟

«آریا» یک ربات ایرانی پیشرفته است که برای مأموریت‌های رزمی و پشتیبانی طراحی شده و از یک سامانه فرماندهی و کنترل هوشمند بهره می‌برد. این سامانه امکان دریافت، پردازش و اجرای دستورات را به‌صورت بلادرنگ فراهم می‌کند و به ربات اجازه می‌دهد در محیط‌های پیچیده عملیاتی با دقت بالا عمل کند.«آریا» با تکیه بر این سیستم می‌تواند وظایف خود را به‌صورت خودکار یا تحت هدایت از راه دور انجام داده و به‌طور هماهنگ با دیگر واحدهای عملیاتی وارد عمل شود.کنترل دوگانه و شبکه‌محورایستگاه کنترل ربات از دو بخش بخش هدایت حرکتی و بخش کنترل تسلیحات تشکیل شده است.این طراحی امکان هدایت و درگیری هم‌زمان توسط دو اپراتور را فراهم می‌کند. همچنین، سامانه شبکه‌محور «آریا» قابلیت کنترل و هماهنگی با چند ربات دیگر مانند ربات «حیدر» را نیز دارد.

توانمندی‌های فنی تکمیلیربات «آریا» یکی از پیشرفته‌ترین دستاوردهای نظامی ایران در حوزه فناوری‌های نوین است که با طراحی کاملاً بومی و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، تسلیحات پیشرفته و قابلیت‌های تاکتیکی منحصربه‌فرد، به‌عنوان نمادی از اقتدار فناورانه داخلی شناخته می‌شود. این ربات به دوربین‌های روز و شب با زوم دیجیتال، قابلیت تنظیم سرعت در سه حالت (کند، متوسط، سریع)، حالت کمین و گشت‌زنی خودکار در مسیرهای از پیش تعیین‌شده، کنترل از راه دور از طریق پنل مرکزی پیشرفته و توان درگیری از فاصله امن مجهز است که به کاهش خطر برای اپراتورها کمک می‌کند.با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، مهندسان ایرانی موفق به طراحی و تولید داخلی تجهیزات کلیدی مانند موتورهای DC پرتوان با دور بالا شده‌اند. این موتورها که با گیربکس‌های داخلی ترکیب شده‌اند، پاسخگوی نیازهای حرکتی ربات‌های سنگین‌وزن همچون آریا هستند.

«آریا»؛ رمز خودکفایی ایران در عرصه رباتیک نظامی

موفقیت در توسعه ربات رزمی «آریا»، ایران را به‌عنوان یکی از معدود کشورهای جهان با توانمندی کامل در طراحی، مهندسی و تولید مستقل ربات‌های نظامی پیشرفته مطرح کرده است. این دستاورد بزرگ، نتیجه سال‌ها تلاش مستمر و سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه فناوری‌های نوین دفاعی است که توانسته ایران را در مسیر خودکفایی فناورانه قرار دهد و وابستگی به منابع خارجی را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

همچنین، این موفقیت بیانگر تعهد عمیق مهندسان و پژوهشگران ایرانی به نوآوری و بهره‌گیری از دانش بومی است که در شرایط تحریم‌های سنگین، توانسته‌اند محدودیت‌ها را به فرصت تبدیل کنند. ربات «آریا» نمادی از قدرت و اقتدار دفاعی ایران است که ضمن ارتقای توان عملیاتی نیروهای مسلح، به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ صنعت دفاعی کشور شناخته می‌شود و آینده‌ای روشن، پایدار و مقتدر را در عرصه فناوری‌های رباتیک نظامی برای ایران رقم می‌زند.

منبع فارس

انتهای پیام/