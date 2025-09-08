خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۸ سپتامبر روز آگاهی از ایگوانا است

۸ سپتامبر روز آگاهی از ایگوانا است
کد خبر : 1683288
لینک کوتاه کپی شد.

هشتم سپتامبر به عنوان "روز آگاهی از ایگوانا" شناخته می‌شود. این روز فرصتی است برای افزایش دانش عمومی درباره این خزندگان جذاب و همچنین ترویج نگهداری مسئولانه از آنها، حفاظت از زیستگاه‌هایشان و آگاهی از چالش‌هایی که با آن روبرو هستند.

ایگواناها: خزندگان شگفت‌انگیز

ایگواناها گروهی از مارمولک‌های بزرگ هستند که در مناطق گرمسیری قاره آمریکا، از مکزیک تا برزیل و همچنین در جزایر کارائیب و اقیانوس آرام زندگی می‌کنند. آن‌ها به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فردشان شناخته شده‌اند:

تنوع گونه‌ای: بیش از ۳۵ گونه ایگوانا در جهان وجود دارد که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. از ایگوانای سبز که بیشتر به عنوان حیوان خانگی شناخته می‌شود، تا ایگواناهای دریایی گالاپاگوس که می‌توانند در زیر آب شنا کنند.

عمر طولانی: ایگواناها در اسارت می‌توانند تا ۲۰ سال یا بیشتر عمر کنند. این طول عمر بالا نشان می‌دهد که نگهداری از آن‌ها یک تعهد طولانی مدت است.

رژیم غذایی گیاهخواری: بیشتر ایگواناها گیاهخوار هستند و از برگ‌ها، میوه‌ها و گل‌ها تغذیه می‌کنند.

چالش‌های پیش روی ایگواناها

ایگواناها در طبیعت با تهدیدات متعددی روبرو هستند:

تخریب زیستگاه: با گسترش شهرنشینی و کشاورزی، زیستگاه طبیعی ایگواناها از بین می‌رود.

تجارت غیرقانونی حیوانات: برخی گونه‌های ایگوانا به صورت غیرقانونی برای تجارت حیوانات خانگی صید می‌شوند.

گونه‌های مهاجم: در برخی مناطق مانند فلوریدا، ایگواناهای سبز به عنوان گونه‌های مهاجم شناخته می‌شوند که باعث آسیب به محیط زیست بومی و زیرساخت‌ها می‌شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی