۸ سپتامبر روز آگاهی از ایگوانا است
هشتم سپتامبر به عنوان "روز آگاهی از ایگوانا" شناخته میشود. این روز فرصتی است برای افزایش دانش عمومی درباره این خزندگان جذاب و همچنین ترویج نگهداری مسئولانه از آنها، حفاظت از زیستگاههایشان و آگاهی از چالشهایی که با آن روبرو هستند.
ایگواناها: خزندگان شگفتانگیز
ایگواناها گروهی از مارمولکهای بزرگ هستند که در مناطق گرمسیری قاره آمریکا، از مکزیک تا برزیل و همچنین در جزایر کارائیب و اقیانوس آرام زندگی میکنند. آنها به دلیل ویژگیهای منحصربهفردشان شناخته شدهاند:
تنوع گونهای: بیش از ۳۵ گونه ایگوانا در جهان وجود دارد که هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارند. از ایگوانای سبز که بیشتر به عنوان حیوان خانگی شناخته میشود، تا ایگواناهای دریایی گالاپاگوس که میتوانند در زیر آب شنا کنند.
عمر طولانی: ایگواناها در اسارت میتوانند تا ۲۰ سال یا بیشتر عمر کنند. این طول عمر بالا نشان میدهد که نگهداری از آنها یک تعهد طولانی مدت است.
رژیم غذایی گیاهخواری: بیشتر ایگواناها گیاهخوار هستند و از برگها، میوهها و گلها تغذیه میکنند.
چالشهای پیش روی ایگواناها
ایگواناها در طبیعت با تهدیدات متعددی روبرو هستند:
تخریب زیستگاه: با گسترش شهرنشینی و کشاورزی، زیستگاه طبیعی ایگواناها از بین میرود.
تجارت غیرقانونی حیوانات: برخی گونههای ایگوانا به صورت غیرقانونی برای تجارت حیوانات خانگی صید میشوند.
گونههای مهاجم: در برخی مناطق مانند فلوریدا، ایگواناهای سبز به عنوان گونههای مهاجم شناخته میشوند که باعث آسیب به محیط زیست بومی و زیرساختها میشوند.