با این سه ورزش به جنگ بی خوابی بروید
بنابر بررسی محققان چینی، سه نوع ورزش، بیخوابی را بهتر از قرصهای خواب عمل میکنند.
محققان چینی با تحلیل ۲۲ مقاله انجام شده که در آن وضعیت ۱۳۴۸ داوطلب مبتلا به بیخوابی بررسی شده بود دریافتند سه ورزش «پیادهروی یا دویدن»، یوگا و تایچی خواب شبانه را بهبود میبخشند.
در مقالات انجامشده، محققان بیش از ۱۲ درمان از جمله، ورزشهای هوازی، تمرینهای قدرتی، طب سوزنی، آیورودا (طب سنتی هند)، رفتاردرمانی شناختی، یوگا، تایچی، ماساژ و درمانهای دارویی را روی افراد داوطلب در تحقیق بررسی کرده بودند.
در این بررسیها مشخص شد، افرادی که بهطور منظم یوگا، پیادهروی یا دویدن و تایچی انجام میدادند، خواب بهتری داشتند.
بنابه گفته محققان، یوگا بهدلیل کنترل تنفس، تمرکز ذهن و کاهش اضطراب از فعالیت مغزی کاسته و موجب بهبود خواب میشود. درواقع در این بررسیها یوگا، موثرترین روش برای بالا بردن کیفیت خواب معرفی شد.
از طرفی فعالیتهایی چون پیادهروی یا دویدن باعث کاهش هورمون استرس (کورتیزول) و افزایش هورمون ملاتونین (تنظیمکننده خواب) میشود و فرد خواب راحتتری تجربه میکند.
ورزش تایچی هم با کاهش فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک (سیستم جنگ یا گریز)، بدن را در حالت آرامش قرار میدهد.
در کنار ورزش، رفتاردرمانی شناختی ، یکی دیگر از روشهایی بود که توانست خواب شبانه را بهبود بخشد، اما اثربخشی آن بهاندازه ورزشهای فوق نبود.
اگرچه محققان چینی دقیقا مشخص نکردند برای داشتن خوابی باکیفیت به چقدر ورزش نیاز است، سازمان بهداشت آمریکا، ۱۵۰ تا ۳۰۰ دقیقه ورزش هوازی ملایم (مانند پیادهروی سریع یا تایچی) یا ۷۵ تا ۱۵۰ دقیقه ورزشهای شدید مانند دویدن در هفته توصیه میکنند.