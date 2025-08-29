چرا نباید گول تبلیغات راههای سریع لاغری را بخوریم؟
اگه میخوای زود لاغر بشی، اینارو بخور!
گول کپسولهای لاغری و شکمبندهای معجزهآسای لاغری در ماهواره را هم نخورید.
اول اینکه خیلی زود گول این تیتری را که برای مطلب زدم نخورید. چرا؟ چون یاد روزها و حتی سالهایی بیفتید که به طور مستمر و روزانه هر روز و هر شب فستفود میخوردید و نوشابه و شیرینیجات و تنقلات پرکالری و ورزش هم که تعطیل!
چرا باید گول تبلیغات راههای سریع لاغری را بخوریم؟ وقتی که چربیهای پهلو و شکم و باسن در طول ماهها و سالها انباشته شدهاند، پس آب کردن آنها هم به زمان مناسبی نیاز دارد. ناامید نشوید؛ حالا نه به مدت زمانی که پرخوری میکردید بلکه با یک رژیم مناسب و ورزش مستمر میتوانید به اندام مد نظر و مناسب خود برسید. همین اول بسمالله قند و شکر و شیرینیجات را از رژیم غذاییتان حذف کنید تا با هم حرف بزنیم و برویم سراغ پیشنهادات برای لاغری.
ابتدا غذاهای پرکالری و چربیهای مضر را از سبد رژیم غذایی خودتان حذف کنید. یادتان باشد برای کاهش وزن باید فستفود و انواع چیپس و شکلات و غذاهای فرآوریشده و نوشابههای گازدار (هر چی که باشه؛ رژیمی و انرژیزا و...) و انواع شیرینی به طور کامل حذف شوند. (چه زندگی سختی!).
در مرحله بعد فیبر را فراموش نکنید و دست به دامن آن شوید. فیبر موجود در سبزیجات باعث میشود تا در طول روز احساس سیری بیشتری داشته باشد. سعی کنید در هر وعده، نیمی از بشقاب خود را با سبزیجات تازه و غیرنشاستهای پر کنید. بهترین سبزیجات برای کاهش وزن کرفس و کدو و کلم بروکلی و گل کلم و مارچوبه و هویج هستند. در اینترنت جستوجو کنید ببینید مثلا با این سبزیجات چه غذایی میشود درست کرد. همه را که من نباید اینجا بنویسم. در ضمن جای ستون سلامت هم کم است. ببخشید دیگر...
برای جایگزین کردن چربیهای مضر هم سراغ پروتئین بروید. پروتئین به افزایش احساس سیری و عضلهسازی کمک میکند. میتوانید از تخممرغ و ماهی و سینه مرغ، سینه بوقلمون و لوبیا و ماست یونانی استفاده کنید. بعد اینکه برای چربیسوزی از نوشیدن آب زیاد غافل نشوید.
برای کاهش وزن سریع موارد رژیم غذایی بالا را رعایت کنید و یک برنامه منظم ورزشی هر روزه برای خودتان بچینید و ورزش کنید و آب زیاد بخورید و با این سبک زندگی سالم خوش استایل شوید و گول کپسولهای لاغری و شکمبندهای معجزهآسای لاغری در ماهواره را هم نخورید. به خدا عین چی دروغ میگویند. خلاصه ورزش کنید که خیلی خوب است.