قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۲ شهریور را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۲ شهریور
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
720,163
|
دلار (بازار آزاد)
|
957,800
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
839,716
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,106,900
|
درهم امارات
|
259,830
|
پوند انگلیس
|
1,278,000
|
لیر ترکیه
|
23,200
|
فرانک سوئیس
|
1,178,800
|
یوان چین
|
132,400
|
ین ژاپن
|
645,070
|
وون کره جنوبی
|
680
|
دلار کانادا
|
684,000
|
دلار استرالیا
|
610,500
|
دلار نیوزیلند
|
553,300
|
دلار سنگاپور
|
738,300
|
روپیه هند
|
10,900
|
روپیه پاکستان
|
3,336
|
دینار عراق
|
740
|
پوند سوریه
|
73
|
افغانی
|
14,000
|
کرون دانمارک
|
148,200
|
کرون سوئد
|
99,100
|
کرون نروژ
|
93,400
|
ریال عربستان
|
253,520
|
ریال قطر
|
270,400
|
ریال عمان
|
2,468,300
|
دینار کویت
|
3,113,700
|
دینار بحرین
|
2,520,700
|
رینگیت مالزی
|
225,100
|
بات تایلند
|
29,080
|
دلار هنگ کنگ
|
121,600
|
روبل روسیه
|
11,840
|
منات آذربایجان
|
560,600
|
درام ارمنستان
|
2,650
|
لاری گرجستان
|
353,700
|
سوم قرقیزستان
|
10,870
|
سامانی تاجیکستان
|
102,300
|
منات ترکمنستان
|
274,700