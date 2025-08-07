خستگی و عصبانت از علائم کمبود این ویتامین است
بدن انسان روزانه تنها به ۲.۴ میکروگرم از این ویتامین نیاز دارد که مقدار بسیار بسیار کمی است. با این حال کمبود همین مقدار اندک از ویتامین B۱۲ در بدن هم میتواند بر سلامت و کیفیت زندگی تاثیر منفی بگذارد.
ویتامین B۱۲ در رژیم غذایی کمیاب است و تنها در خوراکیهایی که از منابع حیوانی تهیه میشوند، یافت میشود.
علائم و نشانههای کمبود ویتامین B۱۲
یکی از علائم اولیه کمبود ویتامین B۱۲ خستگی است؛ سطحی از خستگی که آنقدر عمیق است که بر زندگی روزمره تاثیر میگذارد. علائم دیگر عصبی هستند و ممکن است شامل سوزن سوزن شدن در اندامها، گیجی، از دست دادن حافظه، افسردگی و مشکل در حفظ تعادل باشد. درصورتیکه کمبود این ویتامین برطرف نشود، ممکن است برخی از این علائم به طور دائم ادامه پیدا کنند.