معاون بیمه و بانک وزارت اقتصاد مطرح کرد؛
بیمه ایران در مسیر بازگشت به دوران اوج و تثبیت جایگاه ملی
معاون بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی با مرور دستاوردهای شرکت سهامی بیمه ایران، طی یک سال گذشته، بیمه ایران را نماد تحول و الگویی موفق برای سایر شرکتهای بیمهای کشور معرفی کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، مرادپور با اشاره به نقش محوری این شرکت در بازار بیمه کشور گفت: اقدامات گسترده و موفق بیمه ایران طی ماه های گذشته نشان میدهد که این شرکت توانسته با یک برنامهریزی منسجم و هدفمند، مسیر بازگشت به دوران اوج را در پیش گیرد و بار دیگر جایگاه خود را بهعنوان راهبر اصلی صنعت بیمه کشور تثبیت کند.
وی با بیان اینکه توسعه کمی و کیفی خدمات بیمهای یکی از مهمترین رویکردهای بیمه ایران در سال گذشته بوده است، افزود: افزایش ضریب وفاداری مشتریان، بهینهسازی پرتفوی سرمایهگذاری، تقویت فرآیندهای مدیریتی و حرکت به سمت نوآوری در محصولات و خدمات بیمهای، از جمله اقداماتی است که موجب شده بیمه ایران بهعنوان پرچمدار صنعت بیمه شناخته شود.
معاون بیمه و بانک وزارت اقتصاد تأکید کرد: بیمه ایران به واسطه گستردگی شبکه ارائه خدمات، تجربه طولانی و سرمایه انسانی توانمند خود، قادر است نقشی کلیدی در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور ایفا کند. این شرکت نهتنها در حوزه پوششهای عمومی بلکه در عرصههای تخصصی و استراتژیک نیز توانسته به نیازهای ملی پاسخ دهد و الگویی برای سایر بازیگران بازار بیمه باشد.
مرادپور در ادامه با اشاره به اهمیت پایداری در توسعه خدمات بیمهای، خاطرنشان کرد: حرکت بیمه ایران در مسیر ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سطح اعتماد عمومی به صنعت بیمه، دستاوردی ارزشمند است که باید با قدرت ادامه یابد. این شرکت با اتکا به ظرفیتهای داخلی و بهرهگیری از تجربه ارزشمند مدیران و کارکنان خود، میتواند بیش از پیش به تحقق اهداف توسعهای کشور کمک کند.
وی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که با استمرار مسیر تحولی بیمه ایران، آینده صنعت بیمه کشور شاهد شکوفایی بیشتر باشد و این شرکت همچنان نقش پیشرو و راهبر خود را در سطح ملی و حتی منطقهای ایفا کند.