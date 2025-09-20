خبرگزاری کار ایران
رئیس کل بیمه مرکزی ضمن تقدیر از دستاوردهای علی جباری عنوان کرد؛

تحولات بیمه ایران؛ الگویی برای توسعه کمی و کیفی صنعت بیمه کشور
در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران، مسئولان ارشد صنعت بیمه و اقتصاد کشور بر اهمیت نقش این شرکت به عنوان تنها بیمه‌گر دولتی کشور تأکید کردند و عملکرد یک‌سال گذشته آن را تحسین‌برانگیز دانستند.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، رئیس‌کل بیمه مرکزی با اشاره به جایگاه بیمه ایران در بازار بیمه کشور گفت: بیمه ایران به واسطه ظرفیت‌های فنی، مالی و خدماتی گسترده خود می‌تواند نقش راهبری و هدایتگری در صنعت بیمه ایفا کند و این شرکت به عنوان تنها بیمه دولتی، وظیفه‌ای ملی و فراتر از فعالیت‌های تجاری دارد و اقدامات شاخص آن می‌تواند مسیر رشد پایدار صنعت بیمه را هموار سازد.

پرویز خسروشاهی افزود: تحولات و دستاوردهای ماه های اخیر در تنها شرکت بیمه دولتی کشور نشان می‌دهد که این شرکت توانسته جایگاه ملی خود را حفظ کند و در آینده با ارائه خدمات نوین و ورود به حوزه‌های کمتر مورد توجه بخش خصوصی، می تواند نقش الگوسازی برای سایر شرکت‌های بیمه‌ای را ایفا کند. 

وی تصریح کرد: بیمه ایران با رویکرد تحولی خود، خواهد توانست فاصله موجود با استانداردهای روز بیمه‌گری را کاهش دهد و به مرجع اصلی در برخی حوزه‌های استراتژیک بدل شود.

 

