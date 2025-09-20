مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران برگزار شد.

علی جباری رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در این مجمع گزارشی از عملکرد شرکت در سال ۱۴۰۳ ارائه کرد و اعضای مجمع پس از بررسی گزارش‌ها، صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۳ بیمه ایران را به اتفاق آرا تصویب و از تلاش‌های مدیرعامل بیمه ایران درخصوص عملکرد شاخص شرکت تقدیر کردند.

گفتنی است؛ سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع بیمه ایران نیز با قدردانی از زحمات و تلاش مجموعه مدیران و کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران از اقدامات خوب مدیرعامل بیمه ایران در جنگ ۱۲ روزه و طراحی پوشش های بیمه خطر جنگ نیز قدردانی کرد.

انتهای پیام/