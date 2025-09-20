برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این نشست به ریاست دکتر سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور عباس مرادپور معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حسابرسی و همچنین مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بیمه ایران برگزار شد.
علی جباری رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در این مجمع گزارشی از عملکرد شرکت در سال ۱۴۰۳ ارائه کرد و اعضای مجمع پس از بررسی گزارشها، صورتهای مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۳ بیمه ایران را به اتفاق آرا تصویب و از تلاشهای مدیرعامل بیمه ایران درخصوص عملکرد شاخص شرکت تقدیر کردند.
گفتنی است؛ سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع بیمه ایران نیز با قدردانی از زحمات و تلاش مجموعه مدیران و کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران از اقدامات خوب مدیرعامل بیمه ایران در جنگ ۱۲ روزه و طراحی پوشش های بیمه خطر جنگ نیز قدردانی کرد.