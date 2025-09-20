عملکرد پتروشیمی تبریز در مردادماه ۱۴۰۴ در تالار پتروشیمی بورس کالا؛
رشد ۸۴ درصدی درآمد عملیاتی پتروشیمی تبریز از محل فروش محصولات نسبت به سال گذشته
شرکت پتروشیمی تبریز در مردادماه ۱۴۰۴ توانست با تمرکز بر تنوع سبد محصولات و تقویت حجم معاملات، یکی از ماههای موفق خود در تالار پتروشیمی بورس کالا را به ثبت برساند. این شرکت با عرضه گریدهای مختلفی از پلیاستایرن، پلیاتیلن سنگین دورانی و تزریقی، بنزن، اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) و بوتادین ۱و۳، جایگاه خود را بهعنوان یکی از تأمینکنندگان کلیدی بازار داخل تثبیت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی تبریز؛ در مجموع، پتروشیمی تبریز طی این ماه ۱۹ هزار و ۷۵۱ تن محصول به تالار بورس عرضه کرد. دادههای معاملاتی نشان میدهد که از این میزان، ۱۵ هزار و ۷۴۷ تن معادل حدود ۸۰ درصد کل عرضهها به فروش رسید؛ رقمی که حکایت از تقاضای پایدار برای محصولات این شرکت دارد.
نکته قابلتوجه، عملکرد ممتاز پلیاتیلن سنگین دورانی گرید ۳۸۴۰UA بود که با ۸ هزار و ۳۰۵ تن عرضه و فروش کامل، سهمی ۴۲ درصدی از کل عرضهها و ۵۳ درصدی از کل فروش ماهانه را به خود اختصاص داد. این گرید علاوه بر تثبیت جایگاه خود در بازار، بهتنهایی ۵۶۲ میلیارد تومان درآمد ایجاد کرد که معادل ۴۷ درصد کل درآمد ماهانه شرکت است.
درآمدزایی در مردادماه
بر اساس گزارشها، پتروشیمی تبریز در مردادماه از محل فروش محصولات خود یک هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان درآمد عملیاتی شناسایی کرده است. تمرکز بر محصولات استراتژیک بهویژه پلیاتیلن سنگین دورانی، باعث شد که بخش قابلتوجهی از درآمد شرکت از یک محصول کلیدی حاصل شود.
عملکرد ۵ماهه نخست سال ۱۴۰۴
مروری بر کارنامه ۵ماهه ابتدایی سال جاری نشان میدهد که این شرکت در مجموع ۹۸ هزار و ۱۳ تن محصول عرضه کرده که از این مقدار، ۸۱ هزار و ۴۱۵ تن معادل ۸۳ درصد عرضهها به فروش رسیده است. این نسبت فروش به عرضه، کارنامهای مطلوب را برای شرکتی که در بازاری پرچالش فعالیت میکند، به نمایش میگذارد.
در همین بازه زمانی، درآمد عملیاتی پتروشیمی تبریز از محل فروش محصولات در بورس کالا به ۶ هزار و ۳۹۲ میلیارد تومان رسید. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۴ درصدی را نشان میدهد؛ رشدی که بیانگر افزایش توان رقابتی و حفظ جایگاه بازار این شرکت علیرغم انجام تعمیرات اساسی گسترده پس از ۶ سال در مجتمع و افت تقاضا در برخی صنایع پاییندستی با وجود شرایط ویژه کشور است.
جمعبندی
بررسی عملکرد پتروشیمی تبریز در مردادماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که این شرکت با تکیه بر محصولات استراتژیک و سیاست عرضه متنوع، توانسته است علاوه بر تثبیت تقاضای داخلی، درآمد قابل توجهی نیز برای خود رقم بزند. اگر این روند در ماههای آینده نیز تداوم یابد، پتروشیمی تبریز میتواند به یکی از بازیگران پیشرو در تقویت بازار داخل و حتی توسعه بازارهای صادراتی بدل شود.