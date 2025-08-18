مردم اسیر خدمات پس از فروش خودرو هستند

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تاکید بر اینکه واردات خودرو ممنوع نیست، اظهار کرد: نمایندگی خودروی وارداتی به معنای واقعی در بازار ایران وجود ندارد و مردم باید بتوانند خودرویی را انتخاب کنند که خدمات پس از فروش مناسبی داشته باشد، درست مانند خرید گوشی موبایل که مدل‌های مختلف با قیمت‌ها و گارانتی‌های متنوعی در بازار موجود است.

وی ادامه داد: بسیاری از خودروهای وارداتی فاقد خدمات پس از فروش مناسب در کشور هستند و حتی برای برخی مدل‌های خاص مانند مازراتی یا خودروهای یونیک، تعمیر و تامین قطعات تنها در خارج از کشور امکان‌پذیر است.

دادفر با اشاره به مشکلات سامانه ثبت سفارش خودرو گفت: کمیته خودرو از ابتدای سال تاکنون هنوز نتوانسته این سامانه را به‌طور کامل بازگشایی کند و شرکت‌ها نمی‌دانند چه میزان می‌توانند ثبت سفارش داشته باشند و این وضعیت به دلیل وجود مدیران متعدد با مسئولیت‌های همپوشان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط بوجود آمده است.

وی افزود: با وجود مصوبه مجلس برای واردات خودرو که پس از هشت سال تلاش نمایندگان تدوین شد، اجرای کامل آن به دلایل مختلف به تعویق افتاد و دستورالعمل‌های مربوطه هنوز نهایی نشده است.

تعرفه‌ واردات خودرو، منبع درآمد دولت یا سد راه بازار رقابتی؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره تغییرات مکرر تعرفه واردات خودرو اظهار کرد: دولت چشم طمع زیادی به درآمدهای حاصل از تعرفه دارد و به همین دلیل هر چند ماه یکبار تعرفه‌ها را بالا و پایین می‌کند که این موضوع باعث بی‌ثباتی و سردرگمی در بازار خودرو شده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ دولت بودجه‌ای بالغ بر ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصد دیده بود اما بعد از فشار مجلس این عدد به ۳ میلیارد دلار افزایش یافت و تعرفه‌ها کاهش پیدا کرد، اما باز هم سیاست‌ها هماهنگ نیستند.

چشم‌انداز بازار خودرو

دادفر گفت: برای توسعه بازار خودرو و تامین رضایت مردم باید سامانه ثبت سفارش باز شده و فرایند واردات تسهیل گردد. همچنین باید اجازه داده شود سود واردکنندگان در داخل کشور سرمایه‌گذاری شود تا چرخه اقتصادی بهبود یابد و بازار رقابتی واقعی شکل گیرد.

وی تاکید کرد: واردات خودرو نه تنها ممنوع نیست بلکه باید به عنوان یک فرصت برای رشد و تعادل بازار دیده شود و موانع بروکراسی و تعرفه‌های دست و پاگیر برداشته شود.

ضرورت توسعه خدمات پس از فروش

وی افزود: قیمت خودروهای داخلی بالاست و این نرخ‌ها به دلیل جمع جبری هزینه‌های تولید از جمله نرخ ارز، گاز برق و سایر عوامل است. با وجود تعرفه صفر برای واردات خودرو، خودروهای وارداتی قیمتی کمتر از خودروهای تولید داخل ندارند و این مسئله باعث شده رقابت به سختی شکل گیرد.

دادفر همچنین بر اهمیت خدمات پس از فروش تاکید کرد و گفت: بر اساس تحقیق دانشگاه اصفهان، مردم ایران پس از قیمت خودرو، هزینه نگهداری و خدمات پس از فروش را در انتخاب خودرو اولویت می‌دانند، به عنوان مثال، ایران خودرو خدماتی مانند بیمه بدنه رایگان و تعویض قطعات را در نظر گرفته است.

تعرفه هوشمند؛ راهکار حمایت از تولید داخلی

وی درباره تامین قطعات خودروهای تولید شده افزود: طبق قانون حمایت از مصرف‌کننده، تولیدکنندگان موظف به تامین قطعات یدکی تا ده سال پس از تولید خودرو هستند. بازار قطعات یدکی همچنان فعال است و قطعه‌سازان با توجه به تقاضا، تولید خود را ادامه می‌دهند.

دادفر تاکید کرد: بازار خودرو در حال حاضر با مشکلات زیادی مواجه است که بخشی از آن به سیاست‌های محدودکننده واردات برمی‌گردد و لازم است دولت سیاست‌های هوشمندانه‌تری در این حوزه اتخاذ کند تا هم تولید داخلی حفظ شود و هم حق انتخاب مصرف‌کننده را فراهم سازد.

