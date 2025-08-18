خبرگزاری کار ایران
مردم اسیر خدمات پس از فروش خودرو هستند

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: نبود نمایندگی‌های واقعی و خدمات پس از فروش مناسب، مصرف‌کنندگان را سردرگم کرده است. او با انتقاد از تعرفه‌های متغیر و سیاست‌های دست‌وپاگیر دولت، تصریح کرد: تعرفه‌ها نه تنها بازار خودرو را رقابتی نمی‌کند بلکه فقط به منبع درآمد دولت تبدیل شده‌اند.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تاکید بر اینکه واردات خودرو ممنوع نیست، اظهار کرد: نمایندگی خودروی وارداتی به معنای واقعی در بازار   ایران وجود ندارد و مردم باید بتوانند خودرویی را انتخاب کنند که خدمات پس از فروش مناسبی داشته باشد، درست مانند خرید گوشی موبایل که مدل‌های مختلف با قیمت‌ها و گارانتی‌های متنوعی در بازار  موجود است.

وی ادامه داد: بسیاری از خودروهای وارداتی فاقد خدمات پس از فروش مناسب در کشور هستند و حتی برای برخی مدل‌های خاص مانند مازراتی یا خودروهای یونیک، تعمیر و تامین قطعات تنها در خارج از کشور امکان‌پذیر است.

دادفر با اشاره به مشکلات سامانه ثبت سفارش خودرو گفت: کمیته خودرو  از ابتدای سال تاکنون هنوز نتوانسته  این سامانه را به‌طور کامل بازگشایی کند و شرکت‌ها نمی‌دانند چه میزان می‌توانند ثبت سفارش داشته باشند و  این وضعیت به دلیل وجود مدیران متعدد با مسئولیت‌های همپوشان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط بوجود آمده است.

وی افزود: با وجود مصوبه مجلس برای واردات خودرو که پس از هشت سال تلاش نمایندگان تدوین شد، اجرای کامل آن به دلایل مختلف به تعویق افتاد  و دستورالعمل‌های مربوطه هنوز نهایی نشده است.

تعرفه‌ واردات خودرو،  منبع درآمد دولت یا سد راه بازار رقابتی؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره تغییرات مکرر تعرفه واردات خودرو اظهار کرد: دولت چشم طمع زیادی به درآمدهای حاصل از تعرفه دارد و به همین دلیل هر چند ماه یکبار تعرفه‌ها را بالا و پایین می‌کند که این موضوع باعث بی‌ثباتی و سردرگمی در بازار خودرو شده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ دولت بودجه‌ای بالغ بر ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصد دیده بود اما بعد از فشار مجلس این عدد به ۳ میلیارد دلار افزایش یافت و تعرفه‌ها کاهش پیدا کرد، اما باز هم سیاست‌ها هماهنگ نیستند.

چشم‌انداز بازار خودرو

دادفر گفت: برای توسعه بازار خودرو و تامین رضایت مردم باید سامانه ثبت سفارش باز شده  و فرایند واردات تسهیل گردد. همچنین باید اجازه داده شود سود واردکنندگان در داخل کشور سرمایه‌گذاری شود تا چرخه اقتصادی بهبود یابد و بازار رقابتی واقعی شکل گیرد.

وی تاکید کرد: واردات خودرو نه تنها ممنوع نیست بلکه باید به عنوان یک فرصت برای رشد و تعادل بازار دیده شود و موانع بروکراسی و تعرفه‌های دست و پاگیر برداشته شود.

ضرورت توسعه خدمات پس از فروش 

وی افزود: قیمت خودروهای داخلی بالاست و این نرخ‌ها به دلیل جمع جبری هزینه‌های تولید از جمله نرخ ارز، گاز  برق و سایر عوامل است. با وجود تعرفه صفر برای واردات خودرو، خودروهای وارداتی قیمتی کمتر از خودروهای تولید داخل ندارند و این مسئله باعث شده رقابت به سختی شکل گیرد.

دادفر همچنین بر  اهمیت خدمات پس از فروش تاکید  کرد و گفت: بر اساس تحقیق دانشگاه اصفهان، مردم ایران پس از قیمت خودرو، هزینه نگهداری و خدمات پس از فروش را در انتخاب خودرو اولویت  می‌دانند، به عنوان مثال، ایران خودرو خدماتی مانند بیمه بدنه رایگان و تعویض قطعات را در نظر گرفته است.

تعرفه هوشمند؛ راهکار حمایت از تولید داخلی

وی درباره تامین قطعات خودروهای تولید شده افزود: طبق قانون حمایت از مصرف‌کننده، تولیدکنندگان موظف به تامین قطعات یدکی تا ده سال پس از تولید خودرو هستند. بازار قطعات یدکی همچنان فعال است و قطعه‌سازان با توجه به تقاضا، تولید خود را ادامه می‌دهند.

دادفر تاکید کرد: بازار خودرو در حال حاضر با مشکلات زیادی مواجه است که بخشی از آن به سیاست‌های محدودکننده واردات برمی‌گردد و  لازم است دولت سیاست‌های هوشمندانه‌تری در این حوزه اتخاذ کند تا هم تولید داخلی حفظ شود و هم حق انتخاب مصرف‌کننده را فراهم سازد.

