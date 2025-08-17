به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دارا بودن "حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات از یکی از دانشگاه‌های معتبر"، "حداقل پنج سال تجربه کار مدیریت مرتبط"، "صلاحیت حرفه‌ای"، "گواهینامه حرفه‌ای معتبر دور‌ه‌های آموزشی مرتبط" و "توانایی تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی، مهارت‌های قوی در مذاکره، مدیریت ریسک و رهبری سازمانی" از جمله شرایط احراز این پست است.

"توانایی استفاده از هوش مصنوعی در کاربردهای تجاری علی‌الخصوص حوزه بانکی"، "توانایی استفاده از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی"، "آشنایی با معماری سیستم‌های هوش مصنوعی مبتنی بر داده‌های کلان"، "مهارت در تحلیل داده و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده"، "توانایی تحلیل داده‌های حجیم (Big Data)"، "استفاده از هوش مصنوعی برای ارائه گزارش‌های تحلیلی و پیش‌بینی روندهای کسب و کاری و امنیت فناوری اطلاعات"، "آشنایی با استانداردهای امنیتی مانند رمزنگاری و احراز هویت چندعاملی و مدیریت هویت کاربران"، "مهارت‌های مدیریتی و رهبری و توانایی توسعه تیم‌های فنی"، "تجربه عملی و سوابق کاری مرتبط"، "تعامل موثر با بانک‌ها، نهادهای نظارتی"، "نظارت بر اجرای دقیق الزامات قانونی و مقرراتی"، "بهینه‌سازی ساختارهای سازمانی و ارتقا بهره‌وری شرکت" و .... از جمله وظایف و مسئولیت‌های این شغل است.

متقاضیان واجد شرایط تا پایان وقت اداری روز شنبه اول شهریور ماه 1404 فرصت دارند نسبت به تکمیل فرم جذب در سایت بانک رفاه کارگران به نشانی اینترنتی www.refah-bank.ir و بارگذاری مستندات لازم شامل کپی کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی، گواهی عدم سوءپیشینه کیفری، گزارش اعتبارسنجی اخذ شده از شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایران، کپی آخرین مدرک تحصیلی و مدارک مرتبط با سوابق آموزشی و کاری اظهارشده اقدام کنند.

تمامی اطلاعات با حفظ محرمانگی بررسی شده و افراد واجد شرایط برای مصاحبه دعوت خواهند شد.

دسترسی به فراخوان استخدام مدیرعامل شرکت ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی، امنیت داده و امنیت شبکه بانک رفاه کارگران از طریق لینک زیر امکان‌پذیر است:

