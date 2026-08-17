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پیام ترامپ درباره توافق مکه

پیام ترامپ درباره توافق مکه
کد خبر : 1826748
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رئیس‌جمهور آمریکا، از امضای توافق دفاعی میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان استقبال کرد و آن را «گامی بزرگ، جسورانه و مهم» در مسیر تقویت همکاری‌های دفاعی در خاورمیانه دانست.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» با ابراز خرسندی از امضای این توافق نوشت: «بسیار خوشحالم که عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان سرانجام توافق دفاع مشترک مکه را امضا کردند.»

وی افزود: «این توافق نشان می‌دهد کشورهای خاورمیانه چگونه در حال متحد شدن هستند و می‌توانند در نهایت با همکاری بیشتر، مؤثرتر از خود دفاع کنند.»

 

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