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بین الملل ۲۶ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۹:۲۴

پیام ترامپ درباره توافق مکه

رئیس‌جمهور آمریکا، از امضای توافق دفاعی میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان استقبال کرد و آن را «گامی بزرگ، جسورانه و مهم» در مسیر تقویت همکاری‌های دفاعی در خاورمیانه دانست.