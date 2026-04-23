رهبران اتحادیه اروپا افزایش شدید قیمت انرژی را مورد بحث قرار خواهند داد

به گزارش ایلنا، روزنامه فایننشال تایمز‌ نوشت که رهبران اتحادیه اروپا در یک اجلاس غیررسمی در قبرس‌ افزایش شدید قیمت انرژی را در بحبوحه کاهش تقریباً کامل ظرفیت بودجه کشورهای عضو مورد بحث قرار خواهند داد.

به گزارش این نشریه، اروپا به شدت به واردات سوخت فسیلی وابسته است، در حالی که این بحران، سومین بحران در شش سال گذشته برای اقتصاد آسیب‌دیده اتحادیه اروپا، پس از همه‌گیری کووید-۱۹ و بحران انرژی سال ۲۰۲۲ است.

این روزنامه گزارش داد که این بدان معناست که کشورهای عضو منابع بودجه‌ای بسیار کمی برای کاهش تأثیر مشکلات فعلی دارند.

