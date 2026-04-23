همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رهبران اتحادیه اروپا افزایش شدید قیمت انرژی را مورد بحث قرار خواهند داد
به گزارش ایلنا، روزنامه فایننشال تایمز‌ نوشت که رهبران اتحادیه اروپا در یک اجلاس غیررسمی در قبرس‌ افزایش شدید قیمت انرژی را در بحبوحه کاهش تقریباً کامل ظرفیت بودجه کشورهای عضو مورد بحث قرار خواهند داد.

به گزارش این نشریه، اروپا به شدت به واردات سوخت فسیلی وابسته است، در حالی که این بحران، سومین بحران در شش سال گذشته برای اقتصاد آسیب‌دیده اتحادیه اروپا، پس از همه‌گیری کووید-۱۹ و بحران انرژی سال ۲۰۲۲ است.

این روزنامه گزارش داد که این بدان معناست که کشورهای عضو منابع بودجه‌ای بسیار کمی برای کاهش تأثیر مشکلات فعلی دارند.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید