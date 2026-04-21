به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان، گفت که ساکنان منطقه جنوب این کشور نباید به این زودی، به منازل خود بازگردند، چرا که دشمن اسرائیلی به فریبکاری و خیانت عادت کرده است.

وی اظهار داشت: «نه خط زردی وجود دارد، نه خط قرمز، نه خط سبز و نه هیچ خط دیگری. هیچ خطی برای ما اهمیت ندارد و به هیچ وجه نمی‌توانیم چنین چیزی را بپذیریم».

بری افزود: «این خاک متعلق به لبنان است و هرگز پذیرفتنی نیست که یک متر از آن کم شود، خاطر نشان کرد».

