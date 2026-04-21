خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نبیه بری:

اجازه نمی‌دهیم یک متر از خاک لبنان کم شود

کد خبر : 1776029
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پارلمان لبنان گفت که ساکنان منطقه جنوب این کشور نباید به این زودی، به منازل خود بازگردند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان، گفت که ساکنان منطقه جنوب این کشور نباید به این زودی، به منازل خود بازگردند، چرا که دشمن اسرائیلی به فریبکاری و خیانت عادت کرده است.

وی اظهار داشت: «نه خط زردی وجود دارد، نه خط قرمز، نه خط سبز و نه هیچ خط دیگری. هیچ خطی برای ما اهمیت ندارد و به هیچ وجه نمی‌توانیم چنین چیزی را بپذیریم».

بری افزود: «این خاک متعلق به لبنان است و هرگز پذیرفتنی نیست که یک متر از آن کم شود، خاطر نشان کرد».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید