به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، در گفت‌وگو با شبکه «پی‌بی‌اس» تأکید کرد: «ما درباره هیچ موضوعی جز این که آن‌ها سلاح هسته‌ای نداشته باشند مذاکره نمی‌کنیم. وقتی از منظر کلی نگاه کنید، موضوع ساده‌ای است و همه چیز به همین خلاصه می‌شود.»

ترامپ در ادامه مدعی شد که هدف اصلی آمریکا در این مذاکرات، جلوگیری از هرگونه پیشرفت ایران در حوزه تسلیحات هسته‌ای است و سایر مسائل در دستور کار گفت‌وگوها قرار ندارد.

