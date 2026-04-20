ترامپ از دستور کار مذاکرات با ایران می‌گوید!

ترامپ از دستور کار مذاکرات با ایران می‌گوید!
رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه اظهارات خود درباره ایران، بار دیگر بر محدود بودن مذاکرات به موضوع جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد؛ موضعی که به گفته تحلیلگران، بازتابی از رویکرد ناپایدار واشنگتن در قبال این پرونده است.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، در گفت‌وگو با شبکه «پی‌بی‌اس» تأکید کرد: «ما درباره هیچ موضوعی جز این که آن‌ها سلاح هسته‌ای نداشته باشند مذاکره نمی‌کنیم. وقتی از منظر کلی نگاه کنید، موضوع ساده‌ای است و همه چیز به همین خلاصه می‌شود.»

ترامپ در ادامه مدعی شد که هدف اصلی آمریکا در این مذاکرات، جلوگیری از هرگونه پیشرفت ایران در حوزه تسلیحات هسته‌ای است و سایر مسائل در دستور کار گفت‌وگوها قرار ندارد.

