جنگ قدرت در قلب پنتاگون؛ تنش میان وزیر جنگ و وزیر ارتش علنی شد

به گزارش ایلنا، روزنامه وال‌استریت ژورنال نوشت: اختلافات داخلی در ساختار نظامی آمریکا بار دیگر با شدت بیشتری آشکار شده است؛ این بار میان پیت هگست، وزیر جنگ و دان دری‌اسکول، وزیر ارتش، آن هم در شرایطی که نیروهای آمریکایی با حجم بی‌سابقه‌ای از مأموریت‌ها و تعهدات جهانی روبه‌رو هستند.

بر اساس این گزارش، این اختلافات اکنون از سطح داخلی فراتر رفته و به فضای رسانه‌ای و سیاسی نیز کشیده شده است؛ موضوعی که در برخی محافل پنتاگون و حتی در بخشی از حلقه‌های نزدیک به دونالد ترامپ با انتقاد مواجه شده است.

در یکی از تحولات جنجالی، هگست رئیس ستاد ارتش، ژنرال رَندی جورج را از سمت خود برکنار کرد؛ اقدامی که در زمان حضور دری‌اسکول در مرخصی انجام شد و واکنش‌های زیادی را در پی داشت.

شان بارنل، سخنگوی پنتاگون، در تلاش برای کاهش تنش‌ها اعلام کرد که هگست با تمامی فرماندهان ارشد ارتش «روابط کاری بسیار خوبی» دارد، از جمله با وزیر ارتش.

با این حال منابع آگاه می‌گویند اختلاف میان این دو مقام از ابتدای ورود دری‌اسکول به پنتاگون در اوایل ۲۰۲۵ آغاز شده است؛ زمانی که او پیشنهادی درباره برنامه‌ریزی سفر ترامپ و معاونش، جی‌دی ونس برای دیدار با نیروهای نظامی ارائه کرد، اما با واکنش تند هگست مواجه شد که تأکید داشت تصمیم‌گیری در حوزه اختیارات اوست.

تنش‌ها به مرور زمان افزایش یافت تا جایی که علنی شد؛ به‌ویژه زمانی که دری‌اسکول در کنگره از ژنرال برکنار شده جورج به‌عنوان «فرمانده‌ای شایسته» یاد کرد و از او حمایت علنی نشان داد.

او همچنین اعلام کرد که شخصاً به دیدار خانواده این ژنرال رفته و از خدمات او تقدیر کرده است؛ اقدامی که در فضای نظامی آمریکا غیرمعمول تلقی شد.

برخی تحلیلگران نظامی معتقدند برکناری یک فرمانده ارشد در شرایط عملیاتی حساس، پرسش‌های جدی درباره نحوه تصمیم‌گیری در پنتاگون ایجاد کرده است. مارک مونتگومری، دریاسالار بازنشسته نیز این اقدام را «غیرقابل توجیه» توصیف کرده است.

در همین حال، کاخ سفید در بیانیه‌ای تلاش کرد این اختلافات را کم‌اهمیت جلوه دهد و اعلام کرد که دولت ترامپ بر «افزایش آمادگی رزمی و کارآمدی نیروهای مسلح» تمرکز دارد.

با این وجود، گزارش‌ها حاکی از آن است که تنش میان هگست و دری‌اسکول از مدت‌ها پیش وجود داشته و در سال ۲۰۲۵ با بروز چندین بحران در پنتاگون تشدید شده است؛ از جمله افشای اطلاعات نظامی در پیام‌رسان سیگنال و برکناری چند مقام ارشد به اتهام افشای اطلاعات محرمانه.

در ادامه این روند، اختلافات بر سر فهرست ارتقاء نظامی نیز به نقطه جدیدی از تنش تبدیل شد؛ جایی که هگست خواستار حذف برخی افسران از لیست ارتقاء شد، اما با مخالفت دری‌اسکول روبه‌رو گردید.

کارشناسان معتقدند علنی شدن این اختلافات در بالاترین سطح نظامی آمریکا، نشانه‌ای از شکاف مدیریتی و افزایش رقابت‌های داخلی در ساختار دفاعی این کشور است؛ موضوعی که می‌تواند در شرایط فعلی بر عملکرد ارتش آمریکا در عرصه‌های بین‌المللی تأثیرگذار باشد.

