گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه روسیه و ایران

گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه روسیه و ایران
وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که وزیر خارجه روسیه، با همتای ایرانی خود، گفت‌وگوی تلفنی داشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، با همتای ایرانی خود، گفت‌وگوی تلفنی داشته است.

بنا به بیانیه این وزارتخانه، لاوروف بر لزوم حفظ آتش‌بس و اهمیت ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تأکید کرد.

 این بیانیه افزود که طرف ایرانی بر آمادگی خود را برای تضمین عبور بدون وقفه کشتی‌ها و محموله‌های روسی از تنگه هرمز تأیید کرد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

