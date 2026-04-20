به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تأیید کرد که واشنگتن روز پنج‌شنبه میزبان دور دوم مذاکرات در سطح سفیران بین رژیم صهیونیستی و لبنان خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده از تعامل سازنده‌ای که از ۱۴ آوریل آغاز شده است، استقبال می‌کند.

وی افزود که واشنگتن به تسهیل «گفت‌وگوهای مبتنی بر حسن نیت» بین دو طرف ادامه خواهد داد.

