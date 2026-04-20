گفتوگوی وزرای خارجه پاکستان و استرالیا
وزاری خارجه پاکستان و استرالیا در رابطه با تحولات منطقه گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا، وزارت خارجه پاکستان با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس، اعلام کرد که «محمد اسحاق دار»، معاون نخست وزیر و وزیرخارجه پاکستان امروز -دوشنبه- با «پنی وانگ»، همتای استرالیایی خود گفتوگو کرد.
وانگ در این تماس از تلاشهای اسحاق دار و همچنین نقش سازنده پاکستان در تسهیل گفتوگو بین ایران و ایالات متحده و همچنین از تعهد مداوم پاکستان برای ارتقای تعامل دیپلماتیک در این زمینه قدردانی کرد.
اسحاق دار نیز همتای استرالیایی را از مذاکرات اسلامآباد که در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آپریل برگزار شد، مطلع و بر عزم پاکستان برای ادامه تشویق به گفتوگو و تعامل سازنده تاکید کرد.
وزرای خارجه دو کشور نگرانی خود را در مورد پیامدهای گستردهتر جنگ علیه ایران بر اقتصاد جهانی، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، ابراز و بر اهمیت حل مسالمتآمیز مناقشات تاکید کردند.