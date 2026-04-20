سفارت ایالات متحده در بغداد: شهروندان آمریکایی‌ تحت هیچ شرایطی به عراق سفر نکنند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سفارت ایالات متحده در بغداد از شهروندان آمریکایی خواست تحت هیچ شرایطی به عراق سفر نکنند.

این سفارتخانه عنوان‌ کرد که شهروندان امریکایی در صورت حضور در عراق، هرچه سریع‌تر باید این کشور را ترک کنند.

سفارت آمریکا در ادامه اعلام کرد که حریم هوایی عراق بازگشایی شده و پروازهای تجاری به‌صورت محدود از سر گرفته شده است، اما شهروندان آمریکایی‌ که قصد سفر هوایی از طریق عراق را دارند باید نسبت به خطرات مداوم ناشی از موشک‌ها، پهپادها و سایر پرتابه‌ها در آسمان این کشور هوشیار باشند.

