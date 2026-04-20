احتمال پیروزی رئیسجمهور سابق بلغارستان در انتخابات این کشور
نتایج رسمی نشان میدهد که سیاستمدار طرفدار روسیه، در آستانه پیروزی قاطع در انتخابات بلغارستان است.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، نتایج رسمی نشان میدهد که «رومن رادف»، سیاستمدار طرفدار روسیه، در آستانه پیروزی قاطع در انتخابات بلغارستان است.
این امر میتواند به سالها دولتهای ائتلافی ضعیف و به حاشیه راندن نیروهای سیاسی مسلط در این کشور اروپایی شرقی پایان دهد.
این عملکرد که از نظرسنجیها پیشی گرفته، یکی از قویترین نتایج یک حزب واحد بلغارستان در یک نسل است و ممکن است فعلاً به بیثباتی که منجر به هشت انتخابات در پنج سال گذشته شده است، پایان دهد.
حزب «بلغارستان مترقی» رادف پس از شمارش ۶۰ درصد آرا، ۴۴.۶ درصد آرا را به خود اختصاص داد که نشان میدهد میتواند به تنهایی در یک دولت اقلیت قوی حکومت کند، اما او ائتلاف با یک گروه طرفدار اروپا یا یک حزب کوچکتر را رد نکرده است.