بازداشت ۲ صهیونیست به اتهام جاسوسی برای ایران
رسانههای صهیونستی از بازداشت ۲ تن به اتهام جاسوسی برای ایران خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از منابع خود اعلام کرد که دو صهیونیست به اتهام جاسوسی برای ایران در جنوب تلآویو بازداشت شدهاند.
منابع امنیتی رژیم صهیونیستی پیش از این نیز از کشف یک شبکه جاسوسی در بدنه نیروی هوایی ارتش این رژیم خبر دادند که برای مدت طولانی به نفع ایران فعالیت میکرده است.
شبکه ۱۵ اسرائیل ادعا کرد که یک شبکه جاسوسی در نیروی هوایی ارتش رژیم را شناسایی کرده که در راستای منافع ایران فعالیت داشته است.
این رسانه فاش کرد که این دو فرد، در نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی بودند که به خاطر مشکوک بودن برای جاسوسی طولانیمدت برای ایران بازداشت شدهاند.