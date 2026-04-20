افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در سایه تداوم تنش‌ها در خاورمیانه

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی،‌ قیمت نفت در بازارهای جهانی امروز -دوشنبه- در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده مبنی بر فروپاشی آتش‌بس بین واشنگتن و تهران پس از توقیف یک کشتی ایرانی و ادامه اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز، بیش از ۵ درصد افزایش یافت.

تا ساعت ۹:۳۰ به وقت مسکو، قیمت نفت خام برنت با ۵.۵۴ درصد افزایش به ۹۵.۳۹ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۵.۹۴ درصد افزایش به ۸۸.۸۳ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت روز جمعه حدود ۹ درصد کاهش یافت و بزر‌گ‌ترین کاهش روزانه خود را از ۱۸ آوریل به ثبت رساند، پس از آنکه ایران اعلام کرد تنگه هرمز برای تمام کشتی‌های تجاری در مدت باقی‌مانده از آتش‌بس باز خواهد ماند. ‌

