در آستانه دور دوم مذاکرات تهران- واشنگتن؛ یک بند، اسرائیل را نگران کرده است

به گزارش ایلنا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد تل‌آویو نگران آن است که هرگونه توافق احتمالی برای رفع یا کاهش تحریم‌های ایران، موجب تقویت بیش از پیش ساختار حاکم در تهران شود؛ در حالی که به اذعان این رسانه‌ها، راهبرد پیشین غرب بر تضعیف تدریجی ایران از مسیر فشارهای اقتصادی استوار بوده است.

این گزارش می‌افزاید: در محافل اسرائیلی این نگرانی وجود دارد که توافق احتمالی، اگرچه می‌تواند تهدید هسته‌ای ایران را به‌طور موقت به تعویق بیندازد، اما در عمل به بقای نظام سیاسی این کشور کمک خواهد کرد؛ موضوعی که از نگاه تل‌آویو، اصلی‌ترین دغدغه امنیتی محسوب می‌شود.

در ادامه این تحلیل‌ها ادعا شده است که چارچوب اولیه مورد بحث برای پایان درگیری‌ها، شامل توقف غنی‌سازی اورانیوم به مدت ۱۵ سال، اعمال نظارت کامل بر تأسیسات هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز، پایان وضعیت جنگی، خروج نیروهای آمریکایی از برخی مناطق و در نهایت رفع تدریجی تحریم‌ها خواهد بود.

بر اساس این گزارش، ترکیب این بندها در صورت تحقق، می‌تواند معادلات منطقه‌ای را به‌طور قابل توجهی تغییر دهد و همین مسئله موجب افزایش نگرانی در تل‌آویو شده است.

