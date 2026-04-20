بولتون:
ترامپ به دنبال خروج از جنگ است؛ پرونده ایران پیچیدهتر از تصور اولیه واشنگتن است
مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، اعلام کرد دونالد ترامپ در پی پایان دادن به درگیریهای جاری است، اما ارزیابی اولیه از روند مواجهه با ایران را نادرست دانست و تأکید کرد هرگونه برخورد با پرونده ایران، بهویژه موضوع هستهای، پیچیده و زمانبر خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، در اظهاراتی رسانهای گفت دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور «خواستار خروج از جنگ با ایران» است و به دنبال پایان دادن به درگیریها میباشد.
بولتون با اشاره به روند تحولات اخیر تأکید کرد نمیتوان بهطور دقیق گفت ترامپ در آغاز این روند چه تصوری داشته است، اما اگر او گمان میکرد این روند مشابه یک عملیات سریع و ساده مانند سناریوی احتمالی بازداشت نیکولاس مادورو در ونزوئلا خواهد بود، «این ارزیابی کاملاً اشتباه بوده است».
وی در ادامه افزود هرگونه تحلیل واقعبینانه درباره ایران نشان میدهد که برخورد با این کشور، چه در سطح محدود و چه در ارتباط با برنامه هستهای آن، پیچیده و زمانبر است و نیازمند برنامهریزی بلندمدت و چندلایه خواهد بود.
بولتون همچنین تصریح کرد که نمیتوان چنین عملیاتهایی را ساده و کوتاهمدت تصور کرد، بهویژه اگر هدف واقعی، توقف مؤثر تهدیدات باشد. به گفته او، اتکا به حملات مقطعی یا راهبردی مشابه آنچه در ادبیات نظامی اسرائیل «چیدن علف» نامیده میشود، راهحل دائمی محسوب نمیشود و تنها به تکرار مجدد اقدامات نظامی در آینده منجر خواهد شد.
این مقام سابق آمریکایی تأکید کرد که حذف کامل تهدید ایران، حتی در سطح محدود مرتبط با برنامه هستهای، همواره یک مأموریت دشوار و پیچیده بوده است.
در همین حال، برخی گزارشهای رسانهای از جمله «پولیتیکو» به نقل از یک مقام ارشد منطقه خلیجفارس مدعی شدهاند که ترامپ ممکن است در چارچوب تلاش برای پایان دادن به جنگ، امتیازات جدیدی در قبال ایران ارائه دهد.
ترامپ نیز در اظهاراتی جداگانه اعلام کرده که همچنان امکان دستیابی به توافق صلح وجود دارد. او در گفتوگو با شبکه «ایبیسی نیوز» با اعلام اینکه نمایندگان آمریکا برای ادامه مذاکرات به اسلامآباد اعزام خواهند شد، تأکید کرد توافق با ایران «چه بهصورت مسالمتآمیز و چه از مسیر سخت، در نهایت محقق خواهد شد».
همچنین وی در گفتوگویی دیگر اظهار داشت استیو ویتکاف، فرستاده ویژه او در امور خاورمیانه، به پاکستان سفر خواهد کرد تا روند مذاکرات برای پایان دادن به جنگ با ایران را پیگیری کند.
در مقابل، خبرگزاری رسمی «ایرنا» این ادعاها درباره برگزاری دور جدید مذاکرات در اسلامآباد را تکذیب کرده و آن را «نادرست» دانسته است.
ایرنا همچنین تأکید کرده است که زیادهخواهیهای آمریکا، طرح مطالبات غیرواقعبینانه، ادامه فشارها و تهدیدها و همچنین تداوم اقدامات محدودکننده، از جمله عوامل اصلی توقف و کندی روند مذاکرات بوده است.
این خبرگزاری در پایان خاطرنشان کرده است که در شرایط کنونی، با توجه به رویکرد طرف آمریکایی، چشمانداز روشنی برای پیشرفت مؤثر در مذاکرات دیده نمیشود و مسیر گفتوگوها همچنان با ابهام جدی مواجه است.