کرهشمالی از آزمایش ۵ موشک بالستیک کوتاهبرد خبر داد
مقامات کره شمالی اعلام کردند این کشور با نظارت مستقیم «کیم جونگ اون» پنج فروند موشک بالستیک تاکتیکی کوتاهبرد را در یک آزمایش نظامی شلیک کرده است؛ آزمایشی که با هدف ارزیابی قدرت کلاهکهای جنگی انجام شده و در ادامه مجموعهای از تستهای تسلیحاتی اخیر این کشور صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری رسمی کرهشمالی اعلام کرد، مقامات این کشور تأیید کردهاند که چندین پرتاب آزمایشی موشکهای بالستیک کوتاهبرد انجام شده است؛ موضوعی که پیشتر نیز توسط سئول فاش شده بود.
این پرتابها که روز یکشنبه و با نظارت کیم جونگ اون، رهبر کرهشمالی انجام شد، در ادامه آزمایشهای تسلیحاتی اخیر این کشور صورت گرفته است؛ آزمایشهایی که شامل موشکهای بالستیک، موشکهای کروز ضدکشتی و مهمات خوشهای بوده است.
خبرگزاری مرکزی کرهشمالی اعلام کرد: «پنج فروند موشک بالستیک تاکتیکی به سمت یک منطقه هدف در حوالی جزیرهای در فاصله حدود ۱۳۶ کیلومتری شلیک شد و با دقت بالا به منطقهای به مساحت ۱۲.۵ تا ۱۳ هکتار اصابت کرد که این امر توان رزمی بالای آن را بهخوبی نشان داد.»
در ادامه این بیانیه آمده است که هدف از این آزمایش، «ارزیابی قدرت کلاهک جنگی موشک بالستیک تاکتیکی زمینبهزمین هواسونگپو-۱۱ را» بوده است.
بر اساس این گزارش، کیم جونگ اون از نتایج این آزمایش ابراز «رضایت کامل» کرده و تأکید کرده است که «توسعه و بهکارگیری انواع مختلف کلاهکهای جنگی از جمله مهمات خوشهای میتواند توان ضربتی با تراکم بالا برای تسلط بر یک منطقه مشخص و همچنین قابلیت هدفگیری دقیق را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.»