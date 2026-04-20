بازگشت معنادار «جرالد فورد» به خاورمیانه در آستانه مذاکرات واشنگتن و تهران
همزمان با گمانهزنیها درباره برگزاری دور تازهای از مذاکرات میان آمریکا و ایران، ناو هواپیمابر «جرالد فورد» وارد منطقه غرب آسیا شده است؛ اقدامی که از تلاقی تحرکات نظامی و دیپلماتیک واشنگتن در قبال تهران حکایت دارد.
به گزارش ایلنا، شبکه تلویزیونی «سیبیاس نیوز» اعلام کرد: ناو هواپیمابر جرالد فورد، که بهعنوان بزرگترین ناو جنگی جهان شناخته میشود، پس از عبور از کانال سوئز وارد دریای سرخ شده و با همراهی دو ناوشکن، به ناو آبراهام لینکلن که در شمال دریای عرب مستقر است، ملحق شده است. این تحرکات در شرایطی انجام میشود که واشنگتن در ادامه سیاستهای تنشزای خود، فشارهای دریایی علیه ایران را تشدید کرده و عملا بهدنبال ایجاد نوعی محاصره علیه بنادر ایرانی است.
بازگشت این ناو در حالی است که پیشتر در پی وقوع آتشسوزی در تاریخ ۱۲ مارس در یکی از بخشهای داخلی آن، از منطقه عملیاتی خارج شده بود. طبق اعلام ارتش آمریکا، این حادثه خسارات قابلتوجهی بهویژه به حدود ۱۰۰ تخت وارد کرده، هرچند ادعا شده که ارتباطی با عملیات نظامی نداشته است.
با این حال، گزارشها حاکی از تداوم مشکلات فنی در این ناو و ادامه تحقیقات درباره علت آتشسوزی است؛ مسائلی که بار دیگر توان عملیاتی این شناور پیشرفته را زیر سؤال بردهاند.
این تحرکات نظامی در شرایطی صورت میگیرد که ایالات متحده از یک سو به افزایش فشارهای میدانی علیه ایران ادامه میدهد و از سوی دیگر، بهدنبال پیشبرد مسیر دیپلماتیک و تحمیل خواستههای خود در مذاکرات احتمالی است؛ رویکردی که از نگاه بسیاری، نشانهای از سیاست دوگانه واشنگتن در قبال تهران محسوب میشود.