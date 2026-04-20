نیویورکتایمز: حماس آماده واگذاری «بخشی» از سلاحهایش است
یک روزنامه آمریکایی از آمادگی جنبش حماس برای کنار گذاشتن «بخشی» از تسلیحات خود خبر داد؛ اقدامی که با وجود تبلیغات رسانهای، همچنان فاصله قابلتوجهی با خواستههای حداکثری آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد.
به گزارش ایلنا، روزنامه نیویورکتایمز به نقل از دو مقام ارشد حماس در نوار غزه نوشت که این جنبش آمادگی دارد برخی سلاحهای سبک از جمله سلاحهای مورد استفاده نیروهای پلیس و دستگاههای امنیت داخلی را تحویل دهد. این روزنامه این اقدام را «امتیازی قابلتوجه» توصیف کرده، هرچند اذعان دارد که این پیشنهاد بههیچوجه در حد مطالبات واشنگتن و تلآویو برای خلع سلاح کامل نیست.
بر اساس این گزارش، قرار است این تسلیحات به یک کمیته اداری فلسطینی که برای اداره غزه تشکیل شده، تحویل داده شود؛ کمیتهای که تحت حمایت آمریکا فعالیت میکند. این در حالی است که حماس پیشتر نیز آمادگی خود را برای واگذاری مسئولیت خدمات عمومی در غزه اعلام کرده بود.
با این حال، این جنبش همچنان از انحلال شاخه نظامی خود خودداری کرده است؛ مسئلهای که نشاندهنده تلاش حماس برای حفظ توان بازدارندگی و نفوذ میدانی خود در برابر فشارهای خارجی است.
در همین راستا، طرح مورد حمایت آمریکا که از سوی دونالد ترامپ دنبال میشود، بر خلع سلاح کامل غزه و حذف حماس از ساختار حکمرانی این منطقه تأکید دارد؛ هدفی که با مواضع فعلی این جنبش فاصله دارد و چشمانداز تحقق آن را با تردیدهای جدی مواجه کرده است.