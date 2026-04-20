ونس در دوراهی سخت؛ ماندن در نقش قربانی یا تقابل با ترامپ؟

به گزارش ایلنا، روزنامه گاردین نوشت: جی‌دی ونس در هفته‌های اخیر با مجموعه‌ای از شکست‌ها و تنش‌های سیاسی مواجه شده که بخش مهمی از آن به‌طور غیرمستقیم به نام او و دولت ترامپ ثبت شده است. به همین دلیل، برخی تحلیلگران از او به‌عنوان «قربانی اصلی ناکامی‌های کاخ سفید» یاد می‌کنند.

به نوشته گاردین، او در چند پرونده مهم خارجی از جمله تعاملات دیپلماتیک با ایران، تنش‌های سیاسی با دولت مجارستان و همچنین حواشی مربوط به مواضع واتیکان، عملاً نقش پررنگی داشته اما خروجی این پرونده‌ها برای دولت آمریکا چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.

همین موضوع باعث شده جایگاه سیاسی ونس در نظرسنجی‌ها افت محسوسی داشته باشد و حتی گمانه‌زنی‌ها درباره نقش احتمالی او در آینده جریان «ماگا» نیز با تردیدهای جدی روبه‌رو شود. منتقدان می‌گویند او هزینه وفاداری کامل به ترامپ را می‌پردازد؛ در حالی که این وفاداری الزاماً پاسخ متقابل نگرفته است.

گاردین در بخش دیگری از گزارش، به این نکته اشاره می‌کند که مسیر سیاسی ونس در سال‌های اخیر با تغییرات قابل توجهی همراه بوده؛ از مواضع تند اولیه علیه ترامپ تا تبدیل شدن به یکی از حامیان جدی او، تغییری که از نگاه برخی ناظران نشانه‌ای از عمل‌گرایی یا حتی فرصت‌طلبی سیاسی تلقی می‌شود.

در حوزه سیاست خارجی نیز، این گزارش از نوسان مواضع او سخن گفته و تأکید می‌کند که ونس در برخی مقاطع از مخالفان مداخله‌گرایی نظامی بوده اما بعدها در چارچوب سیاست‌های تهاجمی‌تر دولت قرار گرفته است.

از سوی دیگر، نقش او در برخی تنش‌های مرتبط با نهادهای مذهبی و واکنش‌ها به اظهارات جنجالی درباره پاپ نیز به‌عنوان یکی از نقاط حساس کارنامه سیاسی‌اش مطرح شده است؛ موضوعی که به نوشته این روزنامه، بخشی از پایگاه اجتماعی محافظه‌کار را نسبت به او دچار تردید کرده است.

در ادامه گزارش آمده است که ساختار تصمیم‌گیری در دولت ترامپ به گونه‌ای است که معاون رئیس‌جمهور در بسیاری از موارد ناچار به هماهنگی کامل با رئیس‌جمهور است؛ مسئله‌ای که به باور تحلیلگران، استقلال سیاسی ونس را محدود کرده و او را در موقعیتی دشوار قرار داده است.

با نزدیک شدن به فضای انتخاباتی آینده، گاردین احتمال می‌دهد که ونس ناچار شود بین ادامه وفاداری به ترامپ یا فاصله گرفتن تدریجی از او یکی را انتخاب کند؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر سیاسی او را به‌طور کامل تغییر دهد.

در جمع‌بندی این گزارش تأکید شده است که آینده ونس بیش از هر چیز به توانایی او در مدیریت این دوگانه سیاسی وابسته است؛ دوگانه‌ای میان حفظ قدرت در ساختار فعلی یا بازتعریف جایگاه مستقل در چشم‌انداز انتخابات‌های آینده.

