«چه کسی با چه کسی مذاکره میکند؟»؛ تهدید و تناقض میان واشنگتن و تهران
در حالیکه گمانهزنیها درباره مذاکرات در اسلامآباد بالا گرفته، اظهارات متناقض مقامهای آمریکایی و لحن تهدیدآمیز کاخ سفید، فضای گفتوگو با ایران را بیش از پیش مبهم کرده است.
به گزارش ایلنا، در حالیکه فضای دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران بهشدت ملتهب و مبهم شده، اظهارات متناقض مقامهای آمریکایی درباره مذاکرات احتمالی در پاکستان، سردرگمی قابلتوجهی را در محافل سیاسی این کشور ایجاد کرده است.
این تناقضها حتی به ترکیب هیئت مذاکرهکننده آمریکا نیز کشیده شده؛ جایی که ابتدا اعلام شد جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، ریاست هیئت آمریکایی را در اسلامآباد بر عهده خواهد داشت، اما دقایقی بعد دونالد ترامپ این موضوع را رد کرده و مدعی شد که ونس بهدلایل امنیتی به پاکستان سفر نخواهد کرد؛ دلایلی که جزئیاتی از آن منتشر نشد.
با این حال، این موضع نیز چندان دوام نیاورد و یک مقام کاخ سفید بار دیگر تأکید کرد که ونس همچنان ریاست هیئت را بر عهده دارد. به گفته این مقام، علاوه بر ونس، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه، و جرد کوشنر، داماد ترامپ نیز در این مذاکرات حضور خواهند داشت.
در سوی مقابل، تهران نیز به این آشفتگی واکنش نشان داد. یک مقام ایرانی در گفتوگو با رسانههای داخلی تصریح کرد که در صورت عدم حضور ونس، حضور چهرهای در سطح محمدباقر قالیباف در تیم مذاکرهکننده ایران منتفی خواهد بود.
برخی تحلیلگران معتقدند اصرار واشنگتن بر اعزام ونس — که پیشتر نیز هدایت دور نخست مذاکرات ۲۱ ساعته را بر عهده داشت — در واقع پیامی آشکار به تهران است مبنی بر اینکه آمریکا در ارائه «پیشنهاد نهایی» خود جدی است.
در عین حال، لحن تهدیدآمیز مقامات آمریکایی نیز همچنان ادامه دارد. ترامپ با ادبیاتی تند، ایران را تهدید کرده که در صورت نپذیرفتن توافق، با پیامدهای سنگینی مواجه خواهد شد و حتی از «نابودی کامل» سخن گفته است. او مدعی شد که در صورت عدم پذیرش شروط، «اقدام لازم» را انجام خواهد داد.
از سوی دیگر، مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، اعلام کرد که احتمال تمدید آتشبس با ایران — که قرار است در ۲۲ آوریل به پایان برسد — وجود دارد، اما تصمیم نهایی در این خصوص به ترامپ واگذار شده است.
در مجموع، ناظران بر این باورند که این تناقضگوییها و فضاسازیهای رسانهای، بخشی از تاکتیک فشار واشنگتن بر تهران در آستانه مذاکراتی است که گفته میشود طی ۲۴ ساعت آینده آغاز خواهد شد.