خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی اسحاق دار با همتای کانادایی در رابطه با تحولات منطقه
کد خبر : 1775404
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه پاکستان از گفت‌وگوی وزیرخارجه این کشور با همتای کانادایی در رابطه با تحولات منطقه خبر داد.

به گزارش ایلنا، وزارت خارجه پاکستان با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس، از گفت‌وگوی وزیرخارجه این کشور با همتای کانادایی در رابطه با تحولات منطقه خبر داد.

این وزارت خانه اعلام کرد که «محمد اسحاق دار»، معاون نخست وزیر وزیر خارجه پاکستان، امروز -یکشنبه-  با «آنیتا آناند»، وزیر خارجه کانادا، گفت‌وگو کرد.طرفین در این گفت‌وگو،  تحولات جاری منطقه‌ای را بررسی کردند.

آناند از تلاش‌های مداوم پاکستان برای پیشبرد گفت‌وگوی پایدار و تعامل سازنده بین طرفین قدردانی و حمایت خود را از آن ابراز کرد.

هر دو طرف ضمن تاکید مجدد بر تعهد خود به ثبات و همکاری گسترده‌تر، نسبت به صلح و آتش‌بس پایدار در سراسر منطقه، از جمله در لبنان، ابراز امیدواری کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید