به گزارش ایلنا، وزارت خارجه پاکستان با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس، از گفت‌وگوی وزیرخارجه این کشور با همتای کانادایی در رابطه با تحولات منطقه خبر داد.

این وزارت خانه اعلام کرد که «محمد اسحاق دار»، معاون نخست وزیر وزیر خارجه پاکستان، امروز -یکشنبه- با «آنیتا آناند»، وزیر خارجه کانادا، گفت‌وگو کرد.طرفین در این گفت‌وگو، تحولات جاری منطقه‌ای را بررسی کردند.

آناند از تلاش‌های مداوم پاکستان برای پیشبرد گفت‌وگوی پایدار و تعامل سازنده بین طرفین قدردانی و حمایت خود را از آن ابراز کرد.

هر دو طرف ضمن تاکید مجدد بر تعهد خود به ثبات و همکاری گسترده‌تر، نسبت به صلح و آتش‌بس پایدار در سراسر منطقه، از جمله در لبنان، ابراز امیدواری کردند.

