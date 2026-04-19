خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سانچز:

اسپانیا از اتحادیه اروپا می‌خواهد توافق با اسرائیل را لغو کند

کد خبر : 1775401
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر اسپانیا گفت که کشورش از اتحادیه اروپا می خواهد تا توافق همکاری با رژیم صهیونیستی را لغو کند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «پدرو سانچز»، نخست وزیر اسپانیا، امروز -یکشنبه- گفت که اسپانیا رسما از اتحادیه اروپا می خواهد تا توافق‌نامه همکاری خود با رژیم اسرائیل را لغو کند.

سانچز در یک تجمع انتخاباتی در اندلس گفت: «دولتی که قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و بنابراین اصول و ارزش‌های اتحادیه اروپا را زیر پا می‌گذارد، نمی‌تواند شریک اتحادیه اروپا باشد».

وی از سایر کشورهای اتحادیه اروپا خواست تا از پیشنهاد اسپانیا که در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، روز سه‌شنبه مطرح خواهد شد، حمایت کنند.

نخست وزیر اسپانیا ادامه داد: «ما این کار را نه به این دلیل که با مردم اسرائیل مشکلی داریم، بلکه به این دلیل که با اقدامات دولت آنها موافق نیستیم، انجام خواهیم داد».

سانچز همچنین جنگ علیه ایران را «یک اشتباه بزرگ» خواند.

وی افزود: «این جنگ به قیمت جان هزاران انسان، آوارگی میلیون‌ها نفر و میلیاردها یورو ضرر اقتصادی تمام می‌شود».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

