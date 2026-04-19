به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «پدرو سانچز»، نخست وزیر اسپانیا، امروز -یکشنبه- گفت که اسپانیا رسما از اتحادیه اروپا می خواهد تا توافق‌نامه همکاری خود با رژیم اسرائیل را لغو کند.

سانچز در یک تجمع انتخاباتی در اندلس گفت: «دولتی که قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و بنابراین اصول و ارزش‌های اتحادیه اروپا را زیر پا می‌گذارد، نمی‌تواند شریک اتحادیه اروپا باشد».

وی از سایر کشورهای اتحادیه اروپا خواست تا از پیشنهاد اسپانیا که در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، روز سه‌شنبه مطرح خواهد شد، حمایت کنند.

نخست وزیر اسپانیا ادامه داد: «ما این کار را نه به این دلیل که با مردم اسرائیل مشکلی داریم، بلکه به این دلیل که با اقدامات دولت آنها موافق نیستیم، انجام خواهیم داد».

سانچز همچنین جنگ علیه ایران را «یک اشتباه بزرگ» خواند.

وی افزود: «این جنگ به قیمت جان هزاران انسان، آوارگی میلیون‌ها نفر و میلیاردها یورو ضرر اقتصادی تمام می‌شود».

