ادامه گمانه زنیها درباره حضور ونس در اسلام آباد
خبرگزاری آناتولی به نقل از یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که معاون رئیس جمهور ایالات متحده به پاکستان سفر خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، یک مقام کاخ سفید گفت که «جی دی ونس»، معاون «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، برای مذاکره با ایران به پاکستان سفر خواهد کرد.
خبرگزاری سیانان هم نیز به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که معاون رئیس جمهور آمریکا در مذاکرات پاکستان شرکت میکند.
این درحالی است که تاکنون گزارشهای ضدو قیضی درباره حضور ونس در اسلام آباد منتشر شده است.
این مقام افزود: «استیو ویتکاف و جرد کوشنر نیز به اسلام آباد خواهند رفت».
پیشتر ترامپ به ایبیسی نیوز اطلاع داده بود که ونس به دلیل نگرانیهای امنیت در این مذاکرات شرکت نخواهد کرد.
همچنین اکسیوس، ای بیسی نیوز و وزیر انرژی آمریکا از حضور ونس در مذاکرات خبر داده بودند.