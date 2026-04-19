خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادامه گمانه زنی‌ها درباره حضور ونس در اسلام آباد

کد خبر : 1775400
لینک کوتاه کپی شد.

خبرگزاری آناتولی به نقل از یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که معاون رئیس جمهور ایالات متحده به پاکستان سفر خواهد کرد.

به  گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، یک مقام کاخ سفید گفت که «جی دی ونس»، معاون «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، برای مذاکره با ایران به پاکستان سفر خواهد کرد.

خبرگزاری سی‌ان‌ان هم نیز به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که معاون رئیس جمهور آمریکا در  مذاکرات  پاکستان شرکت می‌کند.

این درحالی است که تاکنون گزارش‌های ضدو قیضی درباره حضور ونس در اسلام آباد منتشر شده است.

این  مقام افزود: «استیو ویتکاف و جرد  کوشنر نیز به اسلام آباد خواهند رفت».

پیشتر ترامپ  به ای‌بی‌سی نیوز اطلاع داده بود که ونس به دلیل نگرانی‌های امنیت در این مذاکرات شرکت نخواهد کرد.

همچنین اکسیوس، ای ‌بی‌سی نیوز و وزیر انرژی آمریکا از حضور ونس در مذاکرات خبر داده بودند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید