انصارالله یمن: ارتش در آمادهباش کامل قرار دارد
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سرلشکر «محمد العاطفی»، وزیر دفاع انصارالله یمن، گفت ارتش ملی این کشور «برای مقابله با هرگونه تجاوز علیه مردم یمن در آمادهباش کامل هستند».
در بیانیه وی آمده است: «آخرین دور درگیری با دشمن صهیونیستی و آمریکایی، وحدت جبههها را مجسم کرد و اثربخشی عملیات نظامی محور جهاد و مقاومت علیه دشمن را اثبات نمود.»