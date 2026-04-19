به گزارش ایلنا، روزنامه «عکاظ» به نقل از منابع با اشاره به نزدیک شدن پایان مهلت آتش‌بس میان ایران و آمریکا در روزهای آینده، از پیشرفت قابل توجه در مذاکرات با میانجی‌گری پاکستان خبر داد و اعلام کرد که احتمال دستیابی به یک توافق چارچوبی در اسلام‌آباد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش ادعایی، طرح پیشنهادی شامل مجموعه‌ای از اقدامات مرحله‌ای است؛ از جمله توقف موقت غنی‌سازی اورانیوم در برابر کاهش بخشی از محدودیت‌های مالی و آزادسازی تدریجی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران. همچنین گزینه انتقال مواد غنی‌شده به پاکستان به عنوان راه‌حل میانی در حال بررسی است.

منابع مطلع همچنین از احتمال سفر فرمانده ارتش پاکستان به واشنگتن برای نهایی‌سازی برخی بندهای توافق خبر داده‌اند؛ سفری که در صورت انجام، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد مذاکرات داشته باشد.

در همین حال، دونالد ترامپ نیز با ابراز خوش‌بینی نسبت به روند گفت‌وگوها، از احتمال دستیابی به توافقی در آینده نزدیک سخن گفته است.

این مذاکرات در حالی ادامه دارد که دور جدید گفت‌وگوها در اسلام‌آباد با حضور نمایندگان ایران و آمریکا در دستور کار قرار دارد و تمرکز اصلی آن بر موضوعات هسته‌ای، تحریم‌ها و امنیت مسیرهای دریایی از جمله تنگه هرمز است.

با وجود فضای دیپلماتیک، تنش‌ها همچنان ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که ایران بار دیگر بر کنترل کامل خود بر تنگه هرمز تأکید کرده و هم‌زمان آمریکا از تشدید فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های دریایی خبر داده است.

کارشناسان معتقدند در صورت نهایی شدن این چارچوب، منطقه وارد مرحله‌ای تازه از کاهش تنش خواهد شد، هرچند روند مذاکرات همچنان شکننده و وابسته به توافق بر سر جزئیات کلیدی است.