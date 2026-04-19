میانجی پاکستانی «روابطی عمیق» با ساختار نظامی ایران دارد!

به گزارش ایلنا، شبکه آمریکایی فاکس‌نیوز در گزارشی نسبت به نقش ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در تحولات مرتبط با پرونده ایران و آمریکا هشدار داده و مدعی شده است وی از معدود چهره‌های خارجی است که هم‌زمان با واشنگتن و ساختار امنیتی ایران در ارتباط نزدیک قرار دارد.

این شبکه در عین حال با طرح ادعاهایی درباره ارتباطات عمیق میان عاصم منیر و برخی نهادهای نظامی ایران، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این موضوع را «نشانه‌ای هشداردهنده» برای دولت دونالد ترامپ توصیف کرده است.

بر اساس این گزارش، عاصم منیر اخیراً در جریان سفر به تهران با استقبال مقام‌های ایرانی روبه‌رو شده و دیدارهایی نیز با مسئولان نظامی و دیپلماتیک این کشور داشته است؛ سفری که آن را بخشی از تلاش‌های میانجی‌گرانه اسلام‌آباد در تحولات منطقه‌ای عنوان کرده‌اند.

فاکس‌نیوز همچنین به نقل از برخی منابع، از نقش غیررسمی پاکستان به‌عنوان «کانال ارتباطی پشت‌پرده» میان واشنگتن و تهران یاد کرده و مدعی شده است این مسیر ارتباطی در روند گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان دو طرف مؤثر بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش، به روابط شخصی و کاری میان فرمانده ارتش پاکستان و مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ اشاره شده و آمده است که وی در مقاطع مختلف به‌عنوان یکی از چهره‌های مؤثر در مدیریت برخی بحران‌های منطقه‌ای مورد توجه واشنگتن قرار گرفته است.

این گزارش در ادامه با اشاره به دیدگاه برخی تحلیلگران پاکستانی، عاصم منیر را چهره‌ای «عمل‌گرا و مبتنی بر رویکرد امنیت‌محور» توصیف کرده که تلاش دارد میان بازیگران مختلف منطقه‌ای نقش متوازن‌سازی ایفا کند.

فاکس‌نیوز در پایان تأکید کرده است که نقش رو به افزایش پاکستان در تحولات مرتبط با ایران و آمریکا، به‌ویژه از مسیر میانجی‌گری نظامی، از موضوعات قابل توجه در معادلات جدید منطقه‌ای به شمار می‌رود.

