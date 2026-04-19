مقامهای آمریکایی از احتمال «گشایش» در مذاکرات با ایران خبر میدهند
در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا همچنان غیرمستقیم و پرتنش دنبال میشود، مقامهای واشنگتن از احتمال «گشایش» در روزهای آینده سخن میگویند؛ با این حال اختلافات اصلی در پرونده هستهای و نقش منطقهای ایران همچنان پابرجاست و مسیر گفتوگوها را مبهم نگه داشته است.
به گزارش ایلنا، روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع مطلع نوشت: واشنگتن در انتظار مشاهده گامهای مشخص از سوی تهران است؛ اقداماتی که در صورت تحقق میتواند به کاهش فشارهای تحریمی و تنشهای نظامی منجر شود.
آمریکا امیدوار است با ادامه نقش میانجیگرانه پاکستان، دورهای بیشتری از گفتوگوها برگزار شود تا بر پایه پیامهای رد و بدلشده اخیر، زمینه برای مذاکرات مستقیمتر درباره موضوعاتی مانند برنامه غنیسازی اورانیوم و نقش منطقهای ایران فراهم شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که رویکرد دولت آمریکا، بهویژه در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ بر این فرض استوار بوده که «مهار یا تغییر نفوذ ایران» میتواند به بازآرایی توازن قدرت در منطقه و حتی سطح بینالمللی منجر شود؛ نگاهی که بهگفته تحلیلگران آمریکایی، صرفا محدود به پرونده هستهای نیست و ابعاد گستردهتری از موازنه ژئوپلیتیکی را دنبال میکند.
همزمان، محور گفتوگوهای اخیر بر تلاش برای تثبیت یک آتشبس شکننده دو هفتهای متمرکز است که از ۸ آوریل با میانجیگری اسلامآباد برقرار شده است. در این چارچوب، تماسهای غیرمستقیم میان دو طرف همچنان از طریق کانالهای پاکستانی ادامه دارد.
در مقابل، ایران تأکید کرده که هرگونه مذاکره باید در چارچوب حفظ حاکمیت ملی و خطوط قرمز این کشور، بهویژه در حوزه هستهای و مسائل منطقهای، دنبال شود.