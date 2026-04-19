رسانه عبری:
اسرائیل خود را برای شکست مذاکرات ایران و آمریکا آماده میکند
در حالی که فضای مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان مبهم است، یک رسانه عبری از آمادهسازی رژیم صهیونیستی برای سناریوی شکست این گفتوگوها و احتمال ورود به مرحلهای جدید از تنش خبر داد.
به گزارش ایلنا، شبکه «کان ۱۱» به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد که تلآویو با وجود آنکه اقدامات اخیر ایران را بخشی از تاکتیکهای فشار در مذاکرات میداند، اما همزمان خود را برای سناریوی تشدید تنش آماده کرده است. این منبع همچنین مدعی شد تنگه هرمز بهطور کامل بسته شده؛ ادعایی که با اظهارات اخیر دونالد ترامپ همخوانی ندارد.
همزمان، شبکه «فاکسنیوز» به نقل از یک منبع اطلاعاتی منطقهای گزارش داده که کنترل کامل تنگه هرمز در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته و برخی کشتیها از صبح شنبه ناچار به بازگشت شدهاند.
در مقابل، ترامپ عصر شنبه با اشاره به روند مذاکرات، از «گفتوگوهای خوب» با ایران سخن گفته و وعده داده اطلاعات بیشتری تا پایان روز ارائه شود؛ اظهاراتی که نشاندهنده ادامه مسیر دیپلماتیک، دستکم از نگاه واشنگتن است.
در همین حال، شورای عالی امنیت ملی ایران با تأکید بر اینکه عبور تجهیزات نظامی آمریکا از خلیج فارس تهدیدی برای کشور محسوب میشود، اعلام کرده تهران تا پایان درگیریها، کنترل و نظارت خود بر تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد. بر اساس این موضع، عبور و مرور از این مسیر منوط به دریافت مجوز و رعایت الزامات امنیتی خواهد بود و هرگونه تلاش برای اخلال در کشتیرانی، نقض آتشبس تلقی میشود.
روزنامه والاستریت ژورنال نیز به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده که ارتش ایالات متحده در حال بررسی طرحهایی برای توقیف نفتکشهای ایرانی در آبهای بینالمللی طی روزهای آینده است؛ اقدامی که در صورت تحقق، میتواند به تشدید قابلتوجه تنشها در منطقه منجر شود.